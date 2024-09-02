Коли День вчителя 2024 в Україні за новим календарем: точна дата

Дата свята

Цього року День вчителя в Україні святкуватимуть 6 жовтня, у неділю. Традиційно українці відзначають це свято щороку в першу неділю жовтня, і в цей день вітають не лише вчителів, але й усіх педагогів.

Історія свята

День вчителя вперше відзначили в Бразилії, у маленькій школі Сан-Пауло. Майже 200 років тому бразильський імператор Педро I видав указ, згідно з яким у кожному населеному пункті мала бути школа для навчання дітей.

Уперше цей день відсвяткували в 1947 році, коли педагоги та учні організували тепле свято з власноруч приготовленою випічкою. В Україні День вчителя почали святкувати 29 років тому.

Як відзначають

Школярі активно готуються до Дня вчителя, створюючи стінгазети, виготовляючи листівки та організовуючи урочисті концерти. Вони також організовують «солодкі столи» як знак вдячності педагогам за їхню віддану працю.

Одна з приємних традицій цього свята в українських школах - день самоврядування. У цей день викладачі відпочивають, а старшокласники беруть на себе їхні обов’язки, виконуючи роль директорів та вчителів і проводячи уроки для молодших класів під наглядом педагогів.

На офіційному рівні з нагоди Дня вчителя вручаються державні нагороди найуспішнішим освітянам, такі як "Народний вчитель України", "Заслужений вчитель країни" та "Заслужений працівник освіти та науки". Крім того, у педагогічних навчальних закладах проводяться конкурси на звання "кращого майбутнього педагога".

Вірші до свята

Хай буде прекрасним, щасливим це свято,

Бажаєм міцного здоров’я багато,

Вам вдячні за людяність, працю, знання,

Сердчене тепло та всього пізнання.

Бажаємо щастя, багатства, достатку,

Хай буде в житті Вашім все у порядку!

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Наснаги бажаю в нелегкій роботі,

Щоб добре родило навчання зерно.

Щоб крила юнацькі у вільнім польоті

Завжди пам’ятали про Ваше тепло.

Бажаю щоденних і сили, й терпіння,

Та усмішок щирих в очах, на устах.

Нехай не згасає науки горіння -

Воно і майбутнє у Ваших руках.