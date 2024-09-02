Когда День учителя 2024 в Украине по новому календарю: точная дата

День учителя в Украине в 2024 году будет отмечаться в первое воскресенье октября. Это праздник, когда мы отмечаем вклад педагогов в обучение и воспитание детей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает историю праздника и на какую дату он приходится в этом году.
В этом году День учителя в Украине будут праздновать 6 октября в воскресенье. Традиционно украинцы отмечают этот праздник каждый год в первое воскресенье октября, и в этот день поздравляют не только учителей, но и всех педагогов.
День учителя впервые был отмечен в Бразилии, в маленькой школе Сан-Пауло. Около 200 лет назад бразильский император Педро I издал указ, согласно которому в каждом населенном пункте должна быть школа для обучения детей.
Впервые этот день отпраздновали в 1947 году, когда педагоги и ученики организовали теплый праздник с приготовленной собственной выпечкой. День учителя начали праздновать 29 лет назад.
Школьники активно готовятся ко Дню учителя, создавая стенгазеты, изготовляя открытки и организуя торжественные концерты. Они также организуют «сладкие столы» как знак благодарности педагогам за их преданный труд.
Одна из приятных традиций этого праздника в украинских школах – день самоуправления. В этот день преподаватели отдыхают, а старшеклассники берут на себя их обязанности, выполняя роль директоров и учителей и проводя уроки для младших классов под наблюдением педагогов.
На официальном уровне по случаю Дня учителя вручаются государственные награды успешным педагогам, такие как "Народный учитель Украины", "Заслуженный учитель страны" и "Заслуженный работник образования и науки". Кроме того, в педагогических учебных заведениях проводятся конкурсы на звание "лучшего будущего педагога".
Хай буде прекрасним, щасливим це свято,
Бажаєм міцного здоров’я багато,
Вам вдячні за людяність, працю, знання,
Сердчене тепло та всього пізнання.
Бажаємо щастя, багатства, достатку,
Хай буде в житті Вашім все у порядку!
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Наснаги бажаю в нелегкій роботі,
Щоб добре родило навчання зерно.
Щоб крила юнацькі у вільнім польоті
Завжди пам’ятали про Ваше тепло.
Бажаю щоденних і сили, й терпіння,
Та усмішок щирих в очах, на устах.
Нехай не згасає науки горіння -
Воно і майбутнє у Ваших руках.
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