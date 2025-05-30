Коли чекати на нові MacBook і iMac: інсайдери розкрили плани Apple

Що вже вийшло

Нещодавно компанія представила MacBook Air з новим чипом M4, а також оновила Mac Studio, який тепер доступний у конфігураціях з M3 Ultra і M4 Max. Ці пристрої доповнили лінійку, до якої вже входять MacBook Pro, iMac і Mac mini з чипами M4 - усі вони дебютували у 2024 році.

Apple продовжить перехід на фірмові чипи Apple Silicon. До кінця року очікується вихід нових пристроїв із процесором M5.

MacBook Pro

За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, саме MacBook Pro стане першим пристроєм із новим чипом M5 - його реліз може відбутися вже цієї осені. Слідом, у першій половині 2026 року, очікується і iPad Pro на M5.

Сам чип вироблятимуть за 3-нм техпроцесом третього покоління від TSMC, а не за 2-нм, як передбачалося раніше. Радикального редизайну MacBook Pro цього року чекати не варто - його Apple, імовірно, приберегла на 2026 рік. Попереднє оновлення лінійки відбулося в жовтні 2024 року, тож осінь 2025 - логічне вікно для наступного релізу.

MacBook Pro може стати першим пристроєм із новим чипом M5

iMac

З iMac все менш передбачувано. Остання 24-дюймова модель була оновлена у 2023 році. Аналітик Мін-Чі Куо прогнозує вихід 32-дюймового iMac з mini-LED-дисплеєм у 2025 році - можливо, вже наприкінці поточного року.

Якщо ви не чекаєте саме на збільшений екран, зараз може бути вдалий час для покупки. Нова модель з M5 навряд чи з'явиться раніше за кінець 2025 року, а Apple вже не раз пропускала цілі покоління чіпів у лінійці iMac.

Остання модель iMac була оновлена в 2023 році

Mac Pro

Мабуть, найбільш "завислий" продукт у лінійці - це Mac Pro. Поки інші пристрої вже працюють на M3 або M4, Mac Pro досі оснащується чипом M2 Ultra (середина 2023 року).

Очікується, що оновлення може відбутися в середині 2025 року, але залишається питання - який саме чіп туди встановлять. Коли Apple представила Mac Studio з несподіваним поєднанням M4 Max і M3 Ultra, компанія заявила, що не кожне покоління чипів включатиме версію Ultra.

Чи означає це, що Ultra-варіант для M4 взагалі не з'явиться - поки невідомо. У будь-якому разі, якщо ви досі чекали на новий Mac Pro, можливо, варто почекати ще трохи - хоча б до кінця літа. Але не дивуйтеся, якщо в якийсь момент реліз зрушиться на 2026 рік. В історії Mac Pro це далеко не рідкість.

Mac Pro - серія професійних робочих станцій і серверів