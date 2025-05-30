Когда ждать новые MacBook и iMac: инсайдеры раскрыли планы Apple

Что уже вышло

Недавно компания представила MacBook Air с новым чипом M4, а также обновила Mac Studio, который теперь доступен в конфигурациях с M3 Ultra и M4 Max. Эти устройства дополнили линейку, в которую уже входят MacBook Pro, iMac и Mac mini с чипами M4 - все они дебютировали в 2024 году.

Apple продолжит переход на фирменные чипы Apple Silicon. До конца года ожидается выход новых устройств с процессором M5.

MacBook Pro

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, именно MacBook Pro станет первым устройством с новым чипом M5 - его релиз может состояться уже этой осенью. Следом, в первой половине 2026 года, ожидается и iPad Pro на M5.

Сам чип будет производиться по 3-нм техпроцессу третьего поколения от TSMC, а не по 2-нм, как предполагалось ранее. Радикального редизайна MacBook Pro в этом году ждать не стоит - его Apple, вероятно, приберегла на 2026 год. Предыдущее обновление линейки состоялось в октябре 2024 года, так что осень 2025 - логичное окно для следующего релиза.

MacBook Pro может стать первым устройством с новым чипом M5

iMac

С iMac все менее предсказуемо. Последняя 24-дюймовая модель была обновлена в 2023 году. Аналитик Мин-Чи Куо прогнозирует выход 32-дюймового iMac с mini-LED-дисплеем в 2025 году - возможно, уже в конце текущего года.

Если вы не ждете именно увеличенный экран, сейчас может быть подходящее время для покупки. Новая модель с M5 вряд ли появится раньше конца 2025 года, а Apple уже не раз пропускала целые поколения чипов в линейке iMac.

Последняя модель iMac была обновлена в 2023 году

Mac Pro

Пожалуй, самый "зависший" продукт в линейке - это Mac Pro. Пока остальные устройства уже работают на M3 или M4, Mac Pro до сих пор оснащается чипом M2 Ultra (середина 2023 года).

Ожидается, что обновление может состояться в середине 2025 года, но остается вопрос - какой именно чип туда установят. Когда Apple представила Mac Studio с неожиданным сочетанием M4 Max и M3 Ultra, компания заявила, что не каждое поколение чипов будет включать версию Ultra.

Означает ли это, что Ultra-вариант для M4 вообще не появится - пока неизвестно. В любом случае, если вы до сих пор ждали новый Mac Pro, возможно, стоит подождать еще немного - хотя бы до конца лета. Но не удивляйтесь, если в какой-то момент релиз сдвинется на 2026 год. В истории Mac Pro это далеко не редкость.

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