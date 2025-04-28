Як підготувати новий MacBook до роботи: прості налаштування за кілька хвилин

Якщо ви стали власником нового MacBook, то налаштування пристрою - перший крок на шляху до його повноцінного використання.

Про те, як за кілька хвилин налаштувати ваш ноутбук і зробити його готовим до роботи, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій і життєвих порад Lifehacker .

Apple постійно спрощує цей процес, і з виходом iOS 18.4, iPadOS 18.4 і macOS 15.4 Sequoia налаштування стало ще простішим: якщо у вас є iPhone або iPad, вони можуть допомогти вам у цьому процесі.

Спочатку ви побачите вітальне повідомлення, на якому буде кілька мов: натисніть "Почати", потім виберіть мову, яку ви хочете використовувати в macOS, а також вашу країну або регіон. Після цього можна налаштувати параметри доступності, якщо вони вам потрібні, щоб продовжити налаштування.

Наступним кроком буде підключення до Wi-Fi. Після того як ви виберете мережу і введете пароль, вам буде запропоновано завантажити доступні оновлення для macOS - це рекомендується зробити, щоб встановити останні виправлення помилок і оновлення безпеки.

Ви можете вибрати, чи хочете ви перенести дані на новий Mac у процесі налаштування. Перша опція - "З Mac, Time Machine або завантажувального диска" - підходить, якщо ви хочете, щоб ваш новий Macbook виглядав як попередній. Якщо ви оновлюєте Mac, і старий ще доступний, вам буде запропоновано запустити "Помічник міграції" на обох комп'ютерах для перенесення облікового запису.

Це найважливіший вибір, який вам належить зробити в процесі налаштування (фото: Apple)

Наступна опція - "З ПК на Windows" - зберігає дані, такі як контакти, календарі, поштові акаунти. Якщо ви переходите з Windows на macOS, це допоможе зробити процес більш плавним. Ви будете слідувати покроковій інструкції, яка включає налаштування "Помічника міграції" як на Windows, так і на macOS.

Третя опція - "Налаштувати з iPhone або iPad". Вона переносить дані, як-от логіни Wi-Fi, налаштування зовнішнього вигляду і доступності, а також доступ до вашого облікового запису iCloud. Вибирайте цю опцію, піднесіть ваш iPhone або iPad близько до Macbook, і на мобільному пристрої з'явиться запит. Натисніть "Продовжити", щоб підтвердити.

Піднесіть iPhone до комп'ютера Mac, щоб побачити запит на підключення (фото: Apple)

На екрані вашого Mac з'явиться синя куля, що світиться, яку потрібно помістити у видошукач камери на iPhone або iPad, і встановиться зв'язок. Після цього вам потрібно буде пройти ще кілька кроків налаштування, але це заощадить кілька хвилин.

Четверта й остання опція на екрані перенесення даних - "Налаштувати як новий". Цей варіант дає вам чисту установку macOS, і ви зможете поступово переносити свої дані та облікові записи в міру необхідності. З цією опцією ви уникаєте перенесення непотрібного мотлоху з вашого старого Macbook або інших Apple-пристроїв на новий комп'ютер.

Після вибору опції перенесення даних, вам потрібно буде ввести ім'я користувача та пароль для використання на вашому Mac, які відрізнятимуться від вашого Apple-акаунта. Відзначте поле під підказкою пароля, щоб завжди мати можливість увійти в Macbook за допомогою облікових даних Apple, якщо ви раптом забудете свої дані.

Вам буде потрібно створити новий обліковий запис користувача для macOS (фото: Apple)

Потім вам запропонують увійти до Apple-акаунта, щоб синхронізувати всі дані iCloud - якщо тільки ви не використовували поєднання клавіш через iPhone або iPad, у цьому разі Mac уже знає, хто ви. Після цього потрібно буде налаштувати різні дозволи для macOS, включно зі службами розташування, аналітикою пристрою і доступом до Siri.

Практично все готово, але належить ще пройти через кілька діалогових вікон. Що стосується цих функцій, то ви можете налаштувати їх відразу або пізніше. Спочатку - Apple Intelligence, такі як інструменти для написання, додаток Image Playground і розширення ChatGPT для Siri.

Якщо ви використовували iPhone або iPad, ви автоматично ввійдете в iCloud (фото: Apple)

Далі йде FileVault Disk Encryption і Touch ID (ваш Mac буде набагато безпечнішим, якщо ввімкнути обидва ці параметри), а потім Apple Pay, якщо ви хочете використовувати нові або раніше зареєстровані картки для покупок на Macbook. Після цього практично все готово: натисніть "Продовжити" на екрані "Ласкаво просимо на Mac" - і можна користуватися.

Процес настільки простий, що ви можете періодично скидати налаштування Mac, щоб мінімізувати накопичення непотрібних даних і підтримувати максимальну продуктивність.

Якщо ви захочете скинути налаштування Macbook і пройти процес налаштування знову (не забудьте спочатку створити резервну копію даних), відкрийте "Системні налаштування" з основного меню Apple, потім виберіть "Основні" і "Перенесення або скидання".

Щойно ви потрапите в macOS, можна знову почати налаштовувати все на свій смак.