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Он сам удивился: Могилевская вспомнила интересный факт о Зеленском

STYLERПерсоны    19.09.2019 - 18:14
Он сам удивился: Могилевская вспомнила интересный факт о Зеленском
Зеленскому предсказала президентство два года назад Могилевская (коллаж: РБК-Украина)

Наталья Могилевская напророчила Владимиру Зеленскому пост президента Украины

Наталья Могилевская во время съемок юмористического шоу "Лиги смеха" сделала неожиданное заявление о Владимире Зеленском. Певица стала тренером одного из пяти коллективов, сражавшихся за победу.

Она рассказала, что еще за два года до президенства Зеленского напророчила ему пост главнокомандующего. По словам Могилевской, это случилось на дне рождения Леонида Кучмы (род. 9 августа 1938 года).

Он сам удивился: Могилевская вспомнила интересный факт о Зеленском

Наталья Могилевская и Ирина Сопонару (фото: "Лига Смеха" в Одессе)

"Я очень рада за Владимира Зеленского. Более того, скажу честно, еще за два года до его президентства я предсказала ему (Зеленскому - Ред.), что такое может случиться... Мне кажется, на тот момент даже сам Владимир удивился моим словам", - поделилась воспоминаниями Наталья Могилевская.

Кроме того, команда "Винницкие", которую тренирует на шоу певица, показала интересную политическую шутку. Оказалось, что в биографии Натальи Могилевской и Петра Порошенко есть нечто общее. Они оба проиграли Владимиру Зеленскому (певица уступила тогда еще юмористу Зеленскому первенство в самом первом сезоне Танцев со звездами 2006).

Он сам удивился: Могилевская вспомнила интересный факт о Зеленском

Летний кубок ''Лиги смеха'' в Одессе

К слову, Зеленский тоже присутствовал на съемках Летнего кубка. Но уже не на сцене, а в зрительном зале. А ведущим "Лиги смеха" стал Евгений Кошевой.

В эфире этот выпуск "Лиги смеха" покажут в пятницу, 20 сентября, на канале 1+1.

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