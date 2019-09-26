Зеленский бы отсюда не ушел: "Лига смеха" готовит уникальное шоу

"Лига смеха" разыграет Кубок чемпионов (фото: пресс-служба "Квартала 95")

Впервые в истории проекта "Лига смеха" будет разыгран Кубок чемпионов

27 сентября канал 1+1 покажет уникальную игру в рамках "Лиги смеха". Так, впервые за историю программы за двойной чемпионский титул поборются одни из самых сильных команд за все пять лет существования проекта.

Интересно, что выступать команды-чемпионы будут в своих "золотых составах", то есть с теми же тренерами, с которыми ранее уже побеждали: "Загорецька Л.С." выйдет на сцену вместе с тренером Юрием Горбуновым, "Луганская сборная" и "Отдыхаем вместе" - с Еленой Кравец, "V.I.P. Тернопiль" - с Сергеем Сивохо, "Стояновка" - с Олей Поляковой и команда "Прозрачный гонщик" - с Игорем Ласточкиным.

Первой на сцене появится команда "Загорецька Л.С." и сразу начнет навязывать своему тренеру Юрию Горбунову… внебрачного сына. А еще участники впервые признаются, кто такая на самом деле Загорецкая, и что, по их мнению, означает понятие "секс".

"Лига смеха" разыграет Кубок чемпионов (фото: пресс-служба "Квартала 95")

Совместное выступление "Луганской сборной" и "Отдыхаем вместе" точно запомнится зрителям удачными пародиями – на проект "Женский Квартал" и певицу MARUV. А тренер Елена Кравец пойдет еще дальше и представит скандальную пародию на Наталью Могилевскую. В финале своего выступления участники объединятся в хор президентов Украины и покажут настоящее лицо страны.

"Лига смеха" разыграет Кубок чемпионов (фото: пресс-служба "Квартала 95")

Тренер Сергей Сивохо появится на сцене в вышиванке и теплой казацкой шапке, несмотря на 30-градусную жару, и на своем примере докажет, что "донецкий парень" легко сможет ужиться с жителями западной Украины. Его подопечные из команды "V.I.P. Тернопiль" "пройдутся" в своих номерах по Кате Осадчей, Святославу Вакарчуку и Петру Порошенко.

"Лига смеха" разыграет Кубок чемпионов (фото: пресс-служба "Квартала 95")

Дальше всех пойдет Оля Полякова, которая начнет свое выступление с командой "Стояновка" с похода в зрительный зал. Одета знаменитая "Королева ночи" будет в стиле колоритной продавщицы с пляжа, а именно в лосинах и фартуке.

"А любовь-морковь в моем сердце тает, а бычки по три - дешевле не бывает", - будет взывать народная любимица к людям.

А еще капитан команды Иван Люленов признается, что тоже решил пойти в президенты, только в родной Молдове.

"Лига смеха" разыграет Кубок чемпионов (фото: пресс-служба "Квартала 95")

Финальную точку в игре поставит команда "Прозрачный гонщик" вместе со своим тренером Игорем Ласточкиным. Их номер будет построен на репетиции первого похода в кабинет президента Владимира Зеленского, причем один из актеров во время выступления даже рухнет на колени.

"Было бы здесь хорошо, Зеленский бы отсюда не ушел", - выскажут предположение актеры, почему Владимир покинул "Лигу смеха" и занялся политикой.

"Лига смеха" разыграет Кубок чемпионов (фото: пресс-служба "Квартала 95")