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На коліна, комаха! На Лізі сміху жорстко пожартували над Зеленським (відео)

STYLERПерсони    30.09.2019 - 20:47
На коліна, комаха! На Лізі сміху жорстко пожартували над Зеленським (відео)
Зеленський на Лізі сміху - коміки жорстко пожартували над президентом (колаж РБК-Україна)

Коміки "Ліги сміху" зіграли зарозумілого Володимира Зеленського

Володимир Зеленський відвідав шоу "Ліга сміху" разом зі своєю дружиною Оленою. У постановці команди "Прозорий гонщик" обігравалася візит коміків до президента. У ході розвитку сюжету коміки стали жорстко жартувати з приводу зарозумілості гаранта. Відео опубліковане на офіційному YouTube-каналі шоу.

За сюжетом постановки Ігор Ласочкін і Марк приходять на прийом до Президента України. Перед тим, як увійти в кабінет вони обговорюють питання, які хочуть поставити главі держави. Також вони репетирують бесіду з гарантом, і коли роль Володимира Зеленського дістається Марку, зі сцени активно жартують з приводу зарозумілості президента.

"На коліна, комаха, і ноги мені цілуй!" - сказав, сидячи у тренерському кріслі, Марк.

До речі, жарт розвеселив президента і його дружину.

Ласточкін відповів: "ти че, знахабнів, собака? Ти що курив? Що ти несеш?".

"Який я тобі собака? Ти як з президентом розмовляєш, а? Гнида! - сказав Марк, додавши - Ах ти мене не послухався! А ну спробуй-но зараз ляща президентського".

У відповідь Ігор Ласточкін порадив спуститися президенту "з небес на землю".

"Альо, Баканов? А ну, пробий-ка, що за чорт на сцені стоїть", - сказав актор в ролі президента в пляшку з водою.

Зеленський на Лізі сміху - коміки жорстко пожартували над президентом (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що раніше Зеленський думав повернутися на сцену Кварталу.

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