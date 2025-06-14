KOLA потрапила під обстріл в Ізраїлі та показала реакцію місцевих (фото)

Відома українська співачка KOLA опинилася під обстрілами в Ізраїлі, який атакували іранські ракети 13 червня.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram KOLA.

Артистка зізналася, що приїхала в Ізраїль на лікування. Через щільні гастролі вона не могла пройти курс понад пів року. Проте період спокою порушили іранські ракети.

"Ну, звісно, саме в цей час буде масштабний обстріл Ізраїлю", - прокоментувала вона.

Українська співачка опинилася під обстрілом в Ізраїлі (скриншот)​

KOLA застала щонайменше 15 вибухів підряд. Вони пролунали над її готелем.

Вона зізналася, що попри досвід в Україні, чути подібні звуки все одно лячно.​​​​​​

"Найголовніше, що я кричала весь день, що живу в Україні! І в нас це кожну ніч і нічого не боюся…" - прокоментувала вона.

KOLA про атаку на Ізраїль (скриншот)

Вона також показала, як місцеві жителі реагують на багаторічну війну. Як і в Україні, вони продовжують жити своїм життям попри всі випробування.

"У людей все супер. Вони вечеряють. Те, що тут стріляли тільки що, все палало зверху - то таке. Вечеря за розкладом", - зазначила вона.

KOLA показала, як в Ізраїлі живуть після вибухів (скриншот)

Зауважимо, що саме в Ізраїлі співачка зустріла свого обранця. У 2023-му стало відомо, що вона вийшла заміж за дніпрянина В'ячеслава, який в дитинстві разом з батьками емігрував до цієї країни.

Нагадаємо, увечері 13 червня Іран здійснив масований удар по Ізраїлю. Вони випустили менш як 100 ракет. Зокрема били по Тель-Авіву.

Таким чином іранці відповідали на атаки напередодні. Раніше повідомлялося про щонайменше 35 постраждалих.