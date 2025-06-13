Армія Ізраїлю у п'ятницю, 13 червня, завдала удару по ядерному об'єкту в іранському місті Ісфахан.

Про це заявив речник ЦАХАЛу під час телевізійного брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Пізніше ізраїльський чиновник заявив, що його перервали через наближення іранської атаки на центральну частину Ізраїлю.

За його словами, Ізраїль завдав удару по іранському ядерному об'єкту в Ісфахані. Речник додав, що Ізраїль здатний захистити себе від будь-якої відплати без допомоги союзників.

Атака Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч на 13 червня авіація Ізраїля в рамках операції "Левиний народ" завдала ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Зокрема, було уражено найбільший об'єкт збагачення урану у місті Натанз.

Як повідомляють ЗМІ, Ізраїль готувався до операції проти Ірану протягом вісьмох місяців. Вона запланована на 14 днів.

Під час авіаударів Ізраїля в Ірані загинули щонайменше 20 іранських високопоставлених командирів. Також було атаковано більше ніж 100 цілей на території Ірану.

Орім того, ізраїльська армія оголосила про завершення масштабної операції з авіаударів по ракетній інфраструктурі Ірану. За останні години були знищені десятки військових об’єктів.

Також близько години тому стало відомо, що Ізраїль завдав серії ударів по стратегічних об’єктах Ірану. Зокрема був атакований підземний ядерний комплекс Фордо.

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