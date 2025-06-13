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Влада Ізраїлю вже обговорює відповідь на удар Ірану, - CNN

П'ятниця 13 червня 2025 23:34
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Влада Ізраїлю вже обговорює відповідь на удар Ірану, - CNN Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльська влада обговорює можливу відповідь на вечірню атаку Ірану із застосуванням балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Неназваний представник Ізраїлю розповів виданню, що ізраїльський кабінет міністрів наразі проводить засідання, на якому обговорюють заходи у відповідь на ракетний удар Ірану по Ізраїлю.

Джерело CNN уточнило, що Ізраїль ще більше посилить свою наступну хвилю атак проти Ірану.

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, 13 червня ввечері Ізраїль атакували іранські ракети. Зокрема, балістика вдарила по Тель-Авіву. Так Тегеран відповів на атаки Ізраїлю в ніч на 13 червня.

Станом на зараз відомо, що через атаку Ірану на Ізраїль постраждали щонайменше 35 осіб.

При цьому ЗМІ писали, що Ізраїль відбивав ворожий ракетний удар не поодинці - йому допомагали США.

Водночас прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попередив Іран, що його країна не зупиниться і попереду "буде ще більше".

Детальніше про атаку Ірану - в матеріалі РБК-Україна.

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