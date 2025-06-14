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Іран запустив менш ніж 100 ракет: Ізраїль підбив проміжні підсумки атаки

Субота 14 червня 2025 00:03
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Іран запустив менш ніж 100 ракет: Ізраїль підбив проміжні підсумки атаки Ілюстративне фото: Іран ударив по Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іран 13 червня ввечері атакував Ізраїль балістичними ракетами. Загалом іранці використали менше ніж 100 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Ефі Дефріна.

"Протягом останньої години з Ірану по території Ізраїлю було випущено дві серії ракет "земля-земля". Було випущено менше ніж 100 ракет", - зазначив Дефрін.

Він уточнив, що більшість ракет перехопили системи протиповітряної оборони. Також частина не досягла своїх цілей.

"Є кілька влучень у будівлі, деякі з них спричинені уламками перехоплених ракет", - розповів представник ЦАХАЛ.

Він закликав ізраїльтян продовжувати бути відповідальними і дотримуватися правил безпеки.

"Це ще одне свідчення необхідності операції, мета якої - усунути загрозу. Ми не дозволимо Ірану посилитися і виробляти ракети в кількостях, які можуть становити загрозу існуванню держави Ізраїль", - додав Дефрін.

Представник ЦАХАЛ настійно попросив громадян країни перестати публікувати інформацію про місця влучень, оскільки така інформація допомагає Ірану.

Водночас начальник Генерального штабу і командири ЦАХАЛ продовжують керувати операцією, проводити оцінку ситуації і готуватися до того, що може статися далі.

"Можливі подальші перехоплення, і ми вживаємо заходів для усунення цієї загрози", - звернув увагу він.

Атака Ірану

Нагадаємо, 13 червня ввечері іранські війська запустили по Ізраїлю балістичні ракети. Станом на зараз відомо, що постраждали 35 осіб.

Більш детально про атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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