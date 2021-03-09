Кохайтеся, чорнобриві, та не з... Курсанты из Африки зачитали стихи Шевченко (видео)

В Херсоне курсанты морской академии родом из Нигерии, Гвинеи, Кот-д'Ивуар, Египта и других стран 9 марта отметили 207-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко и зачитали стихи Кобзаря.

Как рассказал проректор академии Александр Шумей, обучение для иностранцев в вузе проходит на английском языке, а украинский многие изучают по собственному желанию.

Габр Мохамед Рамадан Абделазис родом из Египта отметил, что, живя и учась в Украине, он также пытается понять и украинскую культуру.

"Я люблю море. Это была моя мечта - стать моряком. Мне нравится здесь жить, хорошая страна и все достаточно дружны. К тому же, здесь дешевле жить. Мне нравятся стихи Шевченко, они прекрасно звучат", - рассказал парень.

Студент из Нигерии Акинтола Самуэль Олувасэун живет в Украине 4 года, учится на морского инженера.

"В жизни есть разные люди, я это понимаю, и украинцы приняли меня, поэтому для меня это - как вторая Родина. Мой папа всегда много читал, и когда мне было 19 лет, я впервые прочитал Шевченко, но я тогда ничего не понимал. Но потом я приехал в Украину, все разглядел. И сейчас я знаю, кто такой Тарас, я о нем читаю, о его жизни, о его семье. Он был сильным человеком, а мне нравятся сильные люди", - сказал курсант.

Туали Далод Ясинте приехал в Украину из Кот-д'Ивуар два года назад. Сейчас он заинтересовался украинской историей и начал ее изучать.

"Меня интересует украинская история, также я читал о Шевченко. Мой отец рассказывал о нем, и другие люди уже здесь, в Украине", - говорит парень.

Акпан Джереми Кенни из Нигерии рассказал, что ему нравится в Украине: "В Украине хорошо, мне нравятся люди, а еще здесь очень красиво, красивые девушки, хорошие друзья. Еда другая, но я привыкаю. И Шевченко мне тоже нравится, хотя и сложно учить".

Видео: В Херсоне курсанты морской академии родом из африканских стран зачитали стихи Шевченко