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МИД зафиксировал мировой рекорд по количеству памятников Шевченко

Новина українською → Мир, Вторник 09 марта 2021 16:32
МИД зафиксировал мировой рекорд по количеству памятников Шевченко Фото: церемония вручения рекорда (МИД Украины)
Автор: Андрей Василюк

Количество установленных украинскому поэту Тарасу Шевченко памятников в мире официально стало рекордным.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"В день рождения великого Кобзаря Министерство иностранных дел подготовило ему особый подарок, официально зарегистрировав мировой рекорд по количеству установленных памятников выдающемуся художнику в Украине и за рубежом", - говорится в сообщении.

Министерство сообщило, что в течение года тщательно собирало информацию о количестве памятников вместе с областными государственными администрациями, посольствами Украины и украинскими общинами за рубежом.

"Книга рекордов Украины" зафиксировала, что в мире установлено 1167 памятников Тарасу Шевченко. Из них 99 - в 44 зарубежных странах и 1068 - в Украине.

"Мы хотели сделать Тараса Григорьевича Шевченко мировым рекордсменом и подчеркнуть, что Украина - там, где мы живем, говорим на нашем языке, помним нашу историю и исповедуем наши ценности. Украина там, где Шевченко. В наших сердцах, в памятниках, как символ борьбы за свободу, права и свободы", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на церемонии вручения мирового рекорда.

Международную экспертизу заявки и анализ доказательной базы провел Национальный проект "Книга рекордов Украины". Заявка на рекорд подается за 4 месяца до объявления результатов. Анализ, экспертиза и соответствие рекорда проводится вместе с представителями и партнерами "Книги рекордов" в мире.

Напомним, сегодня, 9 марта, исполняется 207 лет со дня рождения великого украинского поэта и художника Тараса Шевченко.

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