Кохайтеся, чорнобриві, та не з... Курсанти з Африки зачитали вірші Шевченка (відео)

У Херсоні курсанти морської академії родом з Нігерії, Гвінеї, Кот-д'Івуар, Єгипту та інших країн 9 березня відзначили 207-у річницю з дня народження Тараса Шевченка і зачитали вірші Кобзаря.

Як розповів проректор академії Олександр Шумей, навчання для іноземців у виші проходить англійською мовою, а українську багато хто вивчає за власним бажанням.

Габр Мохамед Рамадан Абделазіс родом з Єгипту зазначив, що, живучи й навчаючись в Україні, він також намагається зрозуміти й українську культуру.

"Я люблю море. Це була моя мрія - стати моряком. Мені подобається тут жити, гарна країна і всі досить дружні. До того ж тут дешевше жити. Мені подобаються вірші Шевченка, вони чудово звучать", - розповів хлопець.

Студент з Нігерії Акінтола Самуель Олувасеун живе в Україні 4 роки, навчається на морського інженера.

"В житті є різні люди, я це розумію, та українці прийняли мене, тому для мене це - як друга Батьківщина. Мій тато завжди багато читав і коли мені було 19 років, я вперше прочитав Шевченка, але я тоді нічого не розумів. Та потім я приїхав в Україну, все роздивився. І зараз я знаю хто такий Тарас, я про нього читаю, про його життя, про його родину. Він був сильною людиною, а мені подобаються сильні люди", - сказав курсант.

Туалі Далод Ясінте приїхав до України з Кот-д'Івуар два роки тому. Зараз він зацікавився українською історією і почав її вивчати.

"Мене цікавить українська історія, також я читав про Шевченка. Мій батько розповідав про нього, і інші люди вже тут, в Україні", - каже хлопець.

Акпан Джеремі Кенні з Нігерії розповів, що йому подобається в Україні: "В Україні добре, мені подобаються люди, а ще тут дуже красиво, красиві дівчата, хороші друзі. Їжа інша, але я звикаю. І Шевченко мені теж подобається, хоча й складно вчити".

Відео: У Херсоні курсанти морської академії родом з африканських країн зачитали вірші Шевченка