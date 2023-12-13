Кохати, чи бути коханою? Психолог дала відповідь на вічне питання у стосунках

Що краще

Це вічне питання, що осягає серця багатьох людей. Коли людина кохає, то відданість і радість наповнюють її існування.

Психолог каже, що бути коханою також може принести багато щастя та змінити життя.

Варто пам’ятати, що кохання - це дарунок, незалежно від того, чи ми його віддаємо, чи отримуємо. Найважливіше, на думку експерта, бути відкритими до кохання у всіх його проявах.

Важливо слідувати своїм серцем та бути відкритими для нових вражень та можливостей.

Ознаки, що вас кохають

Відсутність маніпуляцій

Люблячий партнер не тиснутиме на вас, вимагаючи щось зробити проти вашої волі, граючись поняттями - "ти обіцяла", "ти повинен", "так буде краще".

Партнер цінує вас

Це один із найголовніших виявів справжньої любові. Якщо вас по-справжньому люблять, то поважають як особистість, не обмежуючись лише вашими достоїнствами чи досягненнями.

Довіра

Це ключовий фактор у будь-яких партнерських стосунках: особистих, робочих чи дружних. Коли вас люблять, то боятимуться зробити боляче, усіляко оберігатимуть від неправди.

Відчуття свободи

В коханні партнери підсилюють одне одного, даруючи відчуття свободи та натхнення. В такому стані люди здатні на неможливе.

Якщо партнер у стосунках не має можливості на самовираження, то про жодні ресурсні стани не може бути й мови.

Спільні плани на майбутнє

Людина, яка вас не кохає, не бачитиме потреби у вашій присутності в майбутньому. Також вона сприйматиме це як загрозу особистому щастю.

На спілкування завжди є час

Коли вашому партнерові хочеться знати про вас усе: як минув день, що цікавого на роботі чи все у вас добре, - це означає, що ви у нього на першому місці.