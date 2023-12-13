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Любить или быть любимой? Психолог ответила на вечный вопрос в отношениях

Что лучше, любить или быть любимой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чем серьезнее отношения, тем крепче и эмоциональнее будут ваши чувства. Следует знать, в отношениях лучше любить, или быть любимой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.

Что лучше

Это вечный вопрос, постигающий сердца многих людей. Когда человек любит, то преданность и радость наполняют его существование.

Психолог говорит, что быть любимой может принести много счастья и изменить жизнь.

Следует помнить, что любовь - это подарок, независимо от того, отдаем ли мы его или получаем. Самое важное, по мнению эксперта, быть открытым к любви во всех его проявлениях.

Важно следовать своим сердцем и открыться для новых впечатлений и возможностей.

Признаки, что вас любят

Отсутствие манипуляций

Любящий партнер не будет давить на вас, требуя что-то сделать против вашей воли, играя понятиями - "ты обещала", "ты должен", "так будет лучше".

Партнер ценит вас

Это одно из самых главных проявлений настоящей любви. Если вас по-настоящему любят, то уважают как личность, не ограничиваясь только вашими достоинствами или достижениями.

Доверие

Это ключевой фактор в любых партнерских отношениях: личных, рабочих или дружеских. Если вас любят, то будут бояться сделать больно, всячески оберегать от лжи.

Чувство свободы

В любви партнеры усиливают друг друга, даря чувство свободы и вдохновения. В таком состоянии люди способны на невозможное.

Если у партнера отношения нет возможности на самовыражение, то ни о каких ресурсных состояниях не может быть и речи.

Совместные планы на будущее

Человек, который вас не любит, не будет видеть потребность в вашем присутствии в будущем. Также он будет воспринимать это как угрозу личному счастью.

На общение всегда есть время

Когда вашему партнеру хочется знать о вас все: как прошел день, что интересного на работе или все у вас хорошо, это значит, что вы у него на первом месте.

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