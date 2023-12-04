Як зрозуміти, що ви зустрічаєтеся з нарцисом: експерт назвала 8 червоних прапорців

Британський експерт зі стосунків Тіна Вілсон назвала 8 ознак, що ви перебуваєте у стосунках з нарцисом. Такі люди егоїстичні, у них необґрунтовано завищене почуття власної значущості та прагнення до уваги та захоплення. Нарциси часто не дбають і не розуміють почуттів свого партнера і завдають їм болю.

Вони надто уважні

За словами фахівця, нарциси зазвичай настільки гарні, що здається, що це не може бути правдою. Вони майстерно маніпулюють, впізнають людину, і щоб заманити свою жертву видають їй те, що потрібно.

"Це включає уважність, турботу, легкі ревнощі та постійну присутність. Він постійно про вас думає, завжди відповідає на повідомлення і дзвінки. Але будьте обережні, так довго не триватиме", - застерігає Тіна Вілсон.

Не варто плутати подібну поведінку з фазою "медового місяця", коли партнери хочуть бачити один одного постійно та спілкуватися без перерви.

"Якщо все здається настільки хорошим, щоб бути правдою, не дзвоніть відразу в дзвони тривоги, а зверніть увагу на дії, щоб зрозуміти, в якому напрямку це відбувається. Не поспішайте одразу розривати стосунки, але зберігайте пильність і продовжуйте розвиватися з відкритими очима", - рекомендує консультант.

Вони завжди захоплюються собою (словами третіх осіб)

Такі люди часто кажуть, що вони хороші (розумні, вправні, красиві, сильні й так далі) і розповідають історії про те, якою чудовою людиною їх вважають інші і як їх славлять.

"Мій начальник каже, що я найкращий", "Люди мене люблять", - ці коментарі робляться для того, щоб зміцнити їхню систему переконання, тому що вони щиро вірять, що після виголошення вголос таких слів все буде саме так.

Спробуйте розповісти про свої досягнення та, що вами хтось захоплюється. Якщо розмова раптово знову перемістить партнера до центру уваги або він почне висміювати ваші заслуги - це явна ознака нарцисичної поведінки.

Вони ніколи не помиляються

Зупиніться та зверніть увагу, якщо ви виявите, що сумніваєтеся у власній системі переконань чи версії подій. Справжній нарцис ніколи не визнає своєї неправоти.

"Якщо хтось сумнівається в тому, що вони кажуть, це буде зустрінуте нападками або злістю, які зазвичай принижують вас, щоб вони відчули себе краще", - додає Тіна.

Вона зазначає, що здорові стосунки повинні розкривати у вас найкраще, а не виводити на поверхню невпевненість та почуття, що ви не в гармонії із самим собою чи принижені.

Вони змушують сумніватися

Нарциси намагатимуться вас переконати покладатися на них, оскільки їхня думка про себе настільки перебільшена, що вони відчувають, що увагу, яку вони приділяють вам, захистить вас.

Потім вони починають показувати свою справжню сутність і починають критикувати вашу поведінку або те, як ви одягаєтеся, щоб змусити вас сумніватися у собі.

"Якби ви наважилися підняти одну з таких розмов, вони б перевели його назад на вас і сказали, що ніколи цього не говорили або ви надто чутливі. Це називається газлайтинг", - попереджає експерт.

Якщо ви відчуваєте, що ситуація переходить на територію газлайтингу, повідомте про це, встановіть свої межі та подивіться, чи є позитивні зміни. Довіртеся своїм друзям та сім'ї, не відсторонюйтеся від них - їхня підтримка буде дуже важлива.

Здається, що вони живуть у фантастичному світі

Нарциси часто розповідають якісь неймовірні історії про свою роботу чи зв'язки. Такі оповідання звучать правдоподібно і реально, але ви іноді ставите собі питання: ну він же не став би мені брехати?

"Якщо ви сумніваєтеся в справжності таких тверджень, це викличе вибухову реакцію. Виявляти надії та мрії - це одне, але жити фантастичним життям, яке виявляється вигаданим - серйозний привід для занепокоєння. Підійдіть до ситуації спокійно і розумно. Виявляйте цікавість без скептицизму і слухайте уважно відповіді", - рекомендує експерт.

Іноді питання, що наводять, можуть вивести нарциса на чисту воду, і він або почне плутатися у відповідях, або займе оборонну позицію скривдженого.

Вони перевертають усе проти вас

Проєкція - це дуже ясна і пряма ознака, яку ви помітите відразу. Нарцис звинувачує вас у холодності, відсутності чутливості, нестачі уваги в той момент, коли все це демонструє до вас.

"Пам'ятайте, що проєкція у стосунках може бути маніпуляторною тактикою, спрямованою на те, щоб повернути ситуацію проти вас. Дотримуйтесь своїх інстинктів. Якщо вони продовжують звинувачувати вас у тому, що ви їх засмучуєте, хоча насправді для їх звинувачень немає жодних підстав, то ви, ймовірно, зустрічаєтеся з нарцисом і маєте піти. Ви ніколи не зможете їх змінити, оскільки вони вважають себе досконалими", - попереджає Тіна.

Він король/королева замку

Его у нарцисів зашкалює. У багатьох успішних людей трохи завищене его, але немає комплексу бога. Нарциси вважають себе особливими й що насправді ніхто ніколи не досягне їхнього рівня.

Вони будуть діяти через партнера, а коли він перестане бути корисним, вирушать на пошуки нового партнера, який не піддаватиме сумнівам їхню брехню.

"З'ясуйте, чи знаходитесь ви в кінці довгої черги людей, з якими вони зустрічалися. Якщо вони продовжують міняти партнерів, тому що явно не можуть тримати своє его в задній кишені, прийміть, що ви номер два, і, зрештою, будьте емоційно готові до того, що вони, мабуть, кинуть вас наступним", - пояснює експерт.

Ви перестали слухати своїх друзів

Якщо ви виявляєте ознаки замкнутості, ваші друзі це помітять, оскільки нарциси часто змушують нас сумніватися у своїй поведінці та сумніватися у собі.

"Пам'ятайте, класичною ознакою нарцисів є те, що вони всіляко заохочують вас усунутись від ваших друзів або близьких, і все це заради власної вигоди".

"Це нормально, особливо в ранніх стосунках, проводити більше часу разом як пара, коли ви дізнаєтеся один одного, але чи перестали ви прислухатися до здорових порад оточуючих? Відчуваєте, що ваша поведінка змінюється? Це явні попереджувальні знаки. Друзі знають нас найкраще, і, якщо вони справжні друзі, вони хочуть для нас тільки найкращого, якщо ваші друзі кажуть, що ваш партнер контролює вас, або запитують, чому ви не здаєтеся самим собою, вони хочуть допомогти. Не відштовхуйте їх, поговоріть, це допоможе", - радить Тіна Вілсон.