7 ознак того, що чоловік планує від вас піти

Іноді чоловік починає змінюватися й ніби віддаляється від жінки. Як виявилося, це може свідчити не тільки про те, що у нього поганий настрій. Деякі ознаки можуть видати те, що він просто розлюбив.

Він спілкується з вами лише тоді, коли йому хочеться. Коли ваше листування починається лише за умов, що це ніби "дозволяє" чоловік, або ж коли він постійно шукає відмовки, аби не говорити з вами телефоном - ви точно не його пріоритет. Такий партнер ставить на перше місце власне его й не хоче віддавати себе жінці.

Ви ніколи не знаєте, де він та що робить. Якщо чоловік зникає на декілька днів й нічого не пояснює та злиться, коли ви починаєте його про щось питати, він не хоче пов'язувати своє життя із вами. Той, хто цінує та поважає свою половинку, точно не стане щось приховувати та залишати її без уваги.

Як зрозуміти, що чоловік більше не любить (фото: freepik.com)

Він не хоче дізнатися про вас більше. Коли спілкування обмежується лише поверхневими темами, а чоловік нічого не питає про ваші почуття, мрії та спогади - йому просто байдуже. Відверті розмови, обговорення чогось важливого та особистого - ознака того, що вас люблять. Коли ж цього немає - про взаємні почуття точно не йдеться.

У стосунках на першому місці стоїть інтим. Якщо чоловік хоче від вас лише близькості у ліжку, якщо він не питає, як у вас справи, а говорить лише про секс - варто замислитися. Можливо, ви більше не цікавите його як особистість, а тому він просто задовільняє власні бажання, поки не знайде "заміну".

Він влаштовує драми. Коли чоловік постійне намагається викликати у вас співчуття й жаліється на своє "важке" життя, але при цьому не хоче вас підтримувати - він просто вами користується. Мета такої поведінки доволі проста - вас ловлять на емоційний гачок, після чого ви повністю забуваєте про претензії й починаєте його рятувати від "жорсткого світу".

Чому чоловік перестав приділяти увагу (фото: freepik.com)

Він з вами конкурує. Іноді стається так, що чоловік починає змагатися з жінкою. Він порівнює доходи, статус, успіхи. І якщо він хоче мати над вами перевагу й не отримує бажаного - усе закінчиться розривом стосунків.

Він надсилає вам банальні повідомлення. Якщо ви помітили, що спілкування стало нудним, а чоловік пише лише зранку, аби просто про себе нагадати - пристрасть між вами може загасати. Буває і так, що він просто робить це автоматично, аби ви не влаштовували скандали. І це точно важко не помітити.