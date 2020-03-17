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Кого убивает коронавирус: появилась свежая статистика

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Коронавирус особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями

Коронавирус привел к более чем 7 тысячам смертей по всему миру. По официальным данным в Украине умерло от COVID-19 уже два человека. Причин, по которым происходят летальные исходы, - массы. Среди них и хронические заболевания, и низкий уровень иммунитета, и неспособность организма своевременно реагировать на вирусный агент в пожилом возрасте.

В сети опубликовали интересную статистику смертей, вызванных осложнениями от коронавируса. Так, средний возраст умерших составляет 79,4 года. Это на 15 лет выше, чем в целом у инфицированных коронавирусом пациентов. По данным медиков, 71,6% умерших - мужчины. Всего известно только о двух случаях смерти людей, которые были младше 40 лет.

Сколько людей и в каком возрасте умирает – видно на графике.

Смертность от коронавируса (фото из открытых источников)

По данным специалистов, решающую роль играет наличие хронических патологий, которые уже были у умерших от инфекции COVID-19.

Так, самые распространенные хронические патологии у умерших:

  • артериальная гипертензия - 76,5%
  • ишемическая кардиопатия - 37,3%
  • сахарный диабет - 37,3%
  • мерцательная аритмия - 26.5%
  • рак, активный в течение последних 5 лет - 19,4%
  • хроническая почечная недостаточность - 17,5%
  • хроническая обструктивная болезнь легких - 9,7%
  • перенесенный инсульт - 8,2%
  • хроническая гепатопатия - 7%
  • деменция - 4,5%

Также была опубликована статистика по симптомам, которые сопровождали заболевание:

  • одышка - 83%
  • повышенная температура - 80%
  • кашель - 45%
  • кровохарканье - 4%
  • диарея - 4%

Также стоит отметить, что в недавнем исследовании китайских ученых выяснилось, что люди со II группой крови имеют на 20% больше шансов заразиться новой коронавирусной инфекцией COVID-19, тогда как люди с І – наименьшие в сравнении с другими группами крови.

Напомним, что ранее минздрав допустил продление карантина из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Евро-2020 будет отложен на год из-за коронавируса.

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