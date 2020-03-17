Кого вбиває коронавірус: з'явилася свіжа статистика

Коронавірус призвів до більш ніж 7 тисяч смертей по всьому світу. За офіційними даними в Україні померло від COVID-19 вже дві людини. Причин, за якими відбуваються летальні випадки, - маси. Серед них і хронічні захворювання, і низький рівень імунітету, і нездатність організму своєчасно реагувати на вірусний агент в літньому віці.

В мережі опублікували цікаву статистику смертей, викликаних ускладненнями від коронавіруса. Так, середній вік померлих становить 79,4 року. Це на 15 років вище, ніж в цілому в інфікованих коронавірусом пацієнтів. За даними медиків, 71,6% померлих - чоловіки. Всього відомо лише про два випадки смерті людей, які були молодше 40 років.

Скільки людей і в якому віці помирає – видно на графіку.

Смертність від коронавіруса (фото з відкритих джерел)

За даними фахівців, вирішальну роль відіграє наявність хронічних патологій, які вже були у померлих від інфекції COVID-19.

Так, найпоширеніші хронічні патології у померлих:

артеріальна гіпертензія - 76,5%

ішемічна кардіопатія - 37,3%

цукровий діабет - 37,3%

миготлива аритмія - 26.5%

рак, активний протягом останніх 5 років - 19,4%

хронічна ниркова недостатність - 17,5%

хронічна обструктивна хвороба легень - 9,7%

перенесений інсульт - 8,2%

хронічна гепатопатія - 7%

деменція - 4,5%

Також була опублікована статистика по симптомах, які супроводжували захворювання:

задишка - 83%

підвищена температура - 80%

кашель - 45%

кровохаркання - 4%

діарея - 4%

Також варто відзначити, що в недавньому дослідженні китайських вчених з'ясувалося, що люди з II групою крові мають на 20% більше шансів заразитися новою коронавірусною інфекцією COVID-19, тоді як люди з І – найменше у порівнянні з іншими групами крові

Нагадаємо, що раніше МОЗ допустив продовження карантину через коронавірус.

Раніше повідомлялося, що Євро-2020 буде відкладено на рік через коронавірус.