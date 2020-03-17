Кого вбиває коронавірус: з'явилася свіжа статистика

Коронавірус особливо небезпечний для людей з хронічними захворюваннями
Коронавірус призвів до більш ніж 7 тисяч смертей по всьому світу. За офіційними даними в Україні померло від COVID-19 вже дві людини. Причин, за якими відбуваються летальні випадки, - маси. Серед них і хронічні захворювання, і низький рівень імунітету, і нездатність організму своєчасно реагувати на вірусний агент в літньому віці.
В мережі опублікували цікаву статистику смертей, викликаних ускладненнями від коронавіруса. Так, середній вік померлих становить 79,4 року. Це на 15 років вище, ніж в цілому в інфікованих коронавірусом пацієнтів. За даними медиків, 71,6% померлих - чоловіки. Всього відомо лише про два випадки смерті людей, які були молодше 40 років.
Скільки людей і в якому віці помирає – видно на графіку.
Смертність від коронавіруса (фото з відкритих джерел)
За даними фахівців, вирішальну роль відіграє наявність хронічних патологій, які вже були у померлих від інфекції COVID-19.
Так, найпоширеніші хронічні патології у померлих:
Також була опублікована статистика по симптомах, які супроводжували захворювання:
Також варто відзначити, що в недавньому дослідженні китайських вчених з'ясувалося, що люди з II групою крові мають на 20% більше шансів заразитися новою коронавірусною інфекцією COVID-19, тоді як люди з І – найменше у порівнянні з іншими групами крові
Нагадаємо, що раніше МОЗ допустив продовження карантину через коронавірус.
Раніше повідомлялося, що Євро-2020 буде відкладено на рік через коронавірус.