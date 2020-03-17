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Евро-2020 будет отложен на год из-за коронавируса

Новости » Спорт     17.03.2020 - 14:44
Евро-2020 будет отложен на год из-за коронавируса
Фото: Евро-2020 не состоится в запланированные сроки (uefa.com)

Чемпионат не состоится в запланированные сроки

Чемпионат Европы по футболу 2020 года будет отложен из-за пандемии коронавируса. Об этом информируется в Twitter Федерации футбола Норвегии.

Согласно сообщению, УЕФА, который еще не подтвердил это решение, предложил перенести турнир в период с 11 июня по 11 июля следующего года для того, чтобы позволить завершить розыгрыш национальных чемпионатов.

Изначально Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля. Планировалось, что матчи континентального турнира примут 12 городов (Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург).

Из-за эпидемии было приостановлено проведение ряда клубных турниров, среди которых английская Премьер-лига французская Лиги 1, испанская Примера, итальянская Серии А. Также УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Украинская Премьер-лига пока не объявляла об отмене матчей чемпионата. Поединки данный момент проводятся без зрителей.

В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Команда Андрея Шевченко сыграет в группе с Нидерландами и Австрией. Третий соперник определится после плей-офф Лиги Наций.

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