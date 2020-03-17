Евро-2020 будет отложен на год из-за коронавируса

Фото: Евро-2020 не состоится в запланированные сроки (uefa.com)

Чемпионат не состоится в запланированные сроки

Чемпионат Европы по футболу 2020 года будет отложен из-за пандемии коронавируса. Об этом информируется в Twitter Федерации футбола Норвегии.

Согласно сообщению, УЕФА, который еще не подтвердил это решение, предложил перенести турнир в период с 11 июня по 11 июля следующего года для того, чтобы позволить завершить розыгрыш национальных чемпионатов.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Изначально Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля. Планировалось, что матчи континентального турнира примут 12 городов (Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург).

Из-за эпидемии было приостановлено проведение ряда клубных турниров, среди которых английская Премьер-лига французская Лиги 1, испанская Примера, итальянская Серии А. Также УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Украинская Премьер-лига пока не объявляла об отмене матчей чемпионата. Поединки данный момент проводятся без зрителей.

В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Команда Андрея Шевченко сыграет в группе с Нидерландами и Австрией. Третий соперник определится после плей-офф Лиги Наций.