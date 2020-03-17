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Минздрав допустил продление карантина из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 14:45
Минздрав допустил продление карантина из-за коронавируса
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Решение о продлении карантина будет ближе к завершению действующего срока карантина

Украинская власть не исключает введения мер реагирования в случае массового распространения коронавируса на территории Украины. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что карантин продлится с учетом эпидемической ситуации у соседей, в странах Европейского союза и на территории Украины.

"Все меры, которые мы делаем, сегодня мы делаем с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины", - отметил он.

Он добавил, что Минздрав будет исходить из позиции в Кабинет министров ближе к дате завершения действующего срока карантина.

Напомним, президент Института Роберта Коха, который входит в систему здравоохранения Германии, заявил, что пандемия коронавируса в мире может продолжаться в течение двух лет. По его прогнозу, в конечном итоге от 60 до 70% населения планеты будет заражено, выздоровеет и получит иммунитет.

Также источники РБК-Украина сообщали, что в Украине пока не будут вводить чрезвычайную ситуацию в областях. На данный момент ЧС ввели только в Житомирской и Черновицкой областях.

По состоянию на 17 марта в Украине 7 случаев заражения коронавирусом. В частности, два случая в Киеве, четыре - в Черновицкой области и одно - в Житомирской области.

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