Ни на кого ничего не записывал: Вакарчук рассказал о своих квартирах и авто (видео)

Святослав Вакарчук рассказал о имуществе и денежных средствах, которыми владеет в данный момент. Об этом музыкант и политик сообщил в интервью изданию LIGA.net.

Вакарчук, ранее рассказавший об источниках финансирования его партии "Голос", поведал журналистам, что на сегодня у него 12 млн гривен на банковских счетах, причем 2-3 миллиона музыкант уже вложил в свою новосозданную партию.

Причем, в 2018 году лидер "Океана Ельзи" заработал 5 млн гривен на дивидендах.

Вакарчук рассказал о своем имуществе и доходах (скрин видео: YouTube/ЛигаБизнесИнформ)

Также Вакарчук рассказал, что у него есть автомобиль Range Rover и две квартиры в Киеве, в одной из которых он давно не живет.

"Я достаточно скромный человек в быту. Я живу в многоквартирном доме. У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу. У меня нет никакой недвижимости за рубежом и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал", - заявил Вакарчук.

Музыкант и политик также сказал, что он не связан с олигархами. Также артист уверен, что "олигархи, как явление, в Украине должны исчезнуть".

Вакарчук рассказал о своем имуществе и доходах (видео: YouTube/ЛигаБизнесИнформ)

Напомним, Святослав Вакарчук на концерте группы "Океан Ельзи" в Киеве на ВДНХ 26 мая посвятил одну из песен крымским татарам.

Как сообщалось ранее, Святослав Вакарчук после решения идти в большую политику и намерения принять участие в парламентских выборах-2019 от музыки отказываться также не собирается.

Напомним, ранее мы писали о том, что Святослав Вакарчук зарегистрировал новую страницу в Instagram и записал первое видеообращение к поклонникам.