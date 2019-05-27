ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Всегда хотели поставить в рамки: Вакарчук посвятил песню крымским татарам (видео)

STYLERПерсоны    27.05.2019 - 16:13
Всегда хотели поставить в рамки: Вакарчук посвятил песню крымским татарам (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Океан Ельзи дал масштабный концерт в Киеве на ВДНХ 26 мая

Святослав Вакарчук на концерте "Океан Ельзи" в Киеве на ВДНХ 26 мая посвятил одну из песен крымским татарам. Легендарная украинская рок-группа исполнила хит "Коли тобі важко" ("Когда тебе трудно") после трогательной и воодушевленной речи музыканта, волонтера, общественного деятеля и политика. Видео опубликовала первый заместитель главы Мининформполитики Эмине Джеппар на своей Facebook-странице.

Отметим, что выступление "Океан Ельзи" в столице в рамках шоу "Океан не молчит" собрало огромное количество меломанов. Вакарчук показал снимок с концерта и поблагодарил фанов. 

"Невероятно! И это сделали вы все!" - написал он в Facebook. 

Всегда хотели поставить в рамки: Вакарчук посвятил песню крымским татарам (видео)

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Во время выступления лидер "Океан Ельзи" рассказал, что посетил выставку "Украденный Крым. История депортации", которая оставила его под глубоким впечатлением. Со сцены Святослав заявил, что судьбы украинцев и крымских татар очень похожи.

"Нас всегда хотели поставить в рамки. Хотели на протяжении истории не дать нам быть собой. Очень большое уважение к целому народу, который депортировали в Среднюю Азию, а они вернулись назад, обратно на родину, и продолжают развивать свою культуру", - сказал он.

 

Видео: facebook.com/edzhaparova

Также Вакарчук подчеркнул, что сейчас в оккупированном РФ украинском Крыму "мы видим как повторяется история".

"Я хочу искренне пожелать и крымским татарам, и украинцам терпения, быть всем вместе. Потому что вместе мы обязательно победим, вернемся на родную землю и вместе построим прекрасную страну", – сказал он.

 

Фото: facebook.com/edzhaparova

Как сообщалось ранее, Святослав Вакарчук после решения идти в большую политику и намерения принять участие в парламентских выборах-2019 от музыки отказываться также не собирается.

Напомним, ранее мы писали о том, что Святослав Вакарчук зарегистрировал новую страницу в Instagram и записал первое видеообращение к поклонникам.

Народ просыпается: сеть поддержала крымчан, растоптавших флаги РФ в Севастополе Заработал на билетах: Вакарчук рассказал, где возьмет средства на выборы
Новости Украины Святослав ВакарчукЭкспоцентр УкраиныКрымконцертОкеан Ельзи
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь