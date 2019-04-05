За кого голосовать на выборах: важный совет тем, кто не определился

Фото: Выборы президента Украины (РБК-Украина)

Глава столичной юстиции призвал украинцев голосовать рационально, ознакомившись с программами кандидатов

По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур выборов президента Украины выходят нынешний президент Петро Порошенко и Владимир Зеленский.

Около 10 миллионов украинцев, которые имеют право принимать участие в выборах, не проголосовали в первом туре выборов президента Украины. Многие из них не определились, за кого голосовать, а другие не пошли на выборы из-а нежелания или каких-то других причин.

Тем, кто еще не определился, стоит подумать рационально, почитать программы кандидатов, но не принимать поспешных решений. Такое мнение в эфире телеканала "НАШ" высказал глава столичной юстиции Станислав Куценко.

Видео: Youtube/Телеканал НАШ

"Украинцам стоит сделать рациональный, а не эмоциональный выбор. Стоит прежде всего хорошо подумать, а уже потом принимать решение", - сказал он.

По его словам, сейчас идет словестный бой кандидатов, и каждый соревнуется за то, чтобы получить голоса тех, кто еще не определился или склонить на ту или иную сторону.

"Сейчас происходит игра на нервах, игра на словах. Мы только слышали слухи о том, что кто-то из кандидатов был замечен в злоупотреблении алкоголем или еще чем-то. Но реальных подтверждений этому у обоих кандидатах мы не видели. Поэтому призываю верить только проверенной информации", - призвал Куценко.

Фото: Выборы президента Украины (РБК-Украина)

Он добавил: что Зеленский, что Порошенко, уже четко сказали, что они хотят от дебатов.

"Зеленский сказал, что хочет дебатов с собой как с кандидатом в президенты, а не "малоросом" и тому подобное. В свою очередь Порошенко сказал, что хочет провести дебаты не как шоу, а как дискуссию. Также президент напомнил, что мы снова выбираем вектор – европейский или какой-то другой. Это сигнал избирателям, чтобы подумать также о том, куда будет двигаться наша страна", - подчеркнул Куценко.

Также украинцам советуют, как и перед первым туром выборов, проверить себя в списках избирателей. Станислав Куценко неоднократно призывал к этому украинцев заранее, чтобы избежать той ситуации, когда украинцы обнаруживают, что их нет в списках уже в день голосования.

Также для украинцев доступна услуга смены места голосования. Впрочем, ее можно будет провести только тогда, когда ЦИК официально объявит дату второго тура выборов президента Украины.

Напомним, ранее военный медик обратилась к украинцам перед выборами. Она призвала украинцев быть сознательными, ведь часто люди уверены, что за них все давно решили, а их личный выбор на политику не влияет.

Кроме того, перед выборами к украинцам обратилась и знаменитая актриса Ирма Витовская. По ее словам, тот, кто не голосует, тот не имеет права критиковать любую власть – хорошую или плохую.