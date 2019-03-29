Думают, что все решено за нас: военный медик обратилась к украинцам перед выборами

Фото: Выборы президента Украины 2019 (коллаж РБК-Украина)

Ирина Иосипенко рассказала о своем отношении к украинцам, которые не хотят голосовать на выборах президента Украины

Выборы президента Украины – решающий период для государства. В то же время есть немало украинцев, которые по тем или иным причинам не пойдут на выборы. Многие не делают этого принципиально.

29 марта – последний день агитации за кандидатов, после чего любая реклама претендентов на пост главы государства будет запрещена.

О своем отношении к тех украинцам, которые не хотят голосовать, в комментарии для Styler рассказала военный медик Ирина Иосипенко.

Она - врач-хирург высшей категории, научный сотрудник. В Государственном учреждении "Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины" работает на этой должности с 1998 года. Клиническая база Центра - Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи. С 1998 года Ирина Есипенко проработала в отделении политравмы. С 2017 года также по совместительству работает Начальником медицинской службы Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

Ирина – активный участник Революции Достоинства с первого дня и до ее завершения. В 2014 году ушла добровольцем на фронт в составе батальона имени Кульчицкого ("Из нас, добровольцев, было создано новейшую Национальную гвардию Украины", - гворит она) на должности врача-хирурга медицинской службы батальона. Была в Углегорске, под Дебальцево.

Фото: Военный медик Ирина Иосипенко (Facebook.com/Ирина Иосипенко)

В 2015 году несла службу в Станице Луганской во время обстрелов украинских защитников боевиками-террористами. Всего в батальоне имени Кульчицкого служила с 2014 по 2016 год. В 2016 году поехала на фронт в составе ПДМШ им. Пирогова в должности врача-хирурга. Снова была в Станице Луганской, а затем - в селе Петровское (теперь - Петропавловка).

В течение 2017-2018 годов служила по контракту на должности Начальника медицинской службы – медицинского пункта 503 отдельного батальона Морской пехоты ВМС ВСУ. После окончания контракта перевелась на "гражданку".

Выборы президента Украины уже совсем близко, однако голосовать пойдут не все, говорит Ирина Иосипенко.

По ее словам, в психологии есть такой феномен - "синдром выученной беспомощности": индивид после ряда неудачных попыток воздействовать на негативные обстоятельства отказывается в дальнейшем от таких действий, смирившись с мыслью, что в данной ситуации все усилия напрасны.

"Такие люди отказываются от борьбы за себя. Именно это и произошло с частью украинцев. Два мощных Майдана, которые пронеслись над Украиной, заставили заговорить о нас весь мир, подарили надежду на счастливое ближайшее будущее нашей страны. К сожалению, эту надежду не оправдали. Так же, как и многочисленные выборы, которые проходили в нашей стране со времени провозглашения независимости, жизни украинцев отнюдь не улучшали", - говорит она.

Таким образом планомерно убивалось стремление украинцев самостоятельно решать судьбу своей страны, заставило их укорениться в убеждениях, что "там все равно все уже решено за нас", добавляет Ирина Иосипенко.

Существующая в Украине система сделала наших людей такими пассивными, апатичными, депрессивными, что они больше не верят в свои силы, считает врач.

"У населения долго формировался "синдром выученной беспомощности". Ведь для развития этого синдрома, кроме того, что человек должен осознать бесполезность прилагаемых усилий, он еще постоянно должен страдать от безденежья, плохих бытовых условий, болезней, бесправия, хамского отношения к себе и так далее - то есть всего того, чем обильно нас обеспечивает система. И только когда мы изменим систему, то мы сможем разбудить часть "спящих", - говорит Ирина.

По ее мнению, люди, разочаровавшиеся в своей возможности активно влиять на жизнь своей страны путем голосования, на ближайших выборых как электорат уже не бутут играть никакой роли.

Фото: Выборы президента Украины (РБК-Украина)

"Если их каким-то образом все-таки заставить человека пойти на выборы, скорее всего, он сопротивляться не будут, но анализировать и вдумчиво голосовать они тоже не будет. Он проголосует как-нибудь, лишь бы от него отстали. Но ничего не делать нельзя ни в коем случае! Если есть люди, готовые прийти и проголосовать "против всех" любым способом, то надо предоставить им такую возможность. Иначе их бюллетенями воспользуются фальсификаторы. Правда не на эти выборы, потому что времени уже нет, а на следующие: я призываю, чтобы мы, активная часть общества, добились добавления графы "предлагаемый кандидат" или "другой кандидат", - высказывает свое мнение военный медик.

По ее словам, если хоть однажды активные украинцы, которые не опустили рук, докажут, что от их действий в Украине что-то зависит, то отчаявшиеся будут постепенно "просыпаться" и присоединяться к таким людям.

"Я считаю, что сейчас не время распылять свои силы на осуждение кого-то, кто не хочет голосовать - сейчас судьбу Украины должны решить те, кто готов не только голосовать, но и решительно отстоять свой голос", - подчеркивает она.

Напомним, ранее Ирма Витовская эмоционально обратилась к украинцам перед выборами президента Украины. По ее словам, тот, кто не хочет голосовать на выборах, тот не имеет права критиковать любую власть – хорошую или плохую.

Также вы можете ознакомиться с календарем выборов президента Украины 2019 года, где собраны ключевые даты хода выборов и то, когда новоизбранный президент должен приступить к исполнению своих обязанностей.