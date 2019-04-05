За кого голосувати на виборах: важлива порада тим, хто не визначився

Фото: Вибори президента України (РБК-Україна)

Голова столичної юстиції закликав українців голосувати раціонально, ознайомившись з програмами кандидатів

За результатами підрахунку 100% протоколів, у другий тур виборів президента України виходять нинішній президент Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

Близько 10 мільйонів українців, які мають право брати учатсь у виборах, не проголосували в першому турі виборів президента України. Багато з них не визначилися, за кого голосувати, а інші не пішли на вибори через небажання чи з якихось інших причин.

Тим, хто ще не визначився, варто подумати раціонально, почитати програми кандидатів, але не приймати поспішних рішень. Таку думку в ефірі телеканалу "НАШ" висловив голова столичної юстиції Станіслав Куценко.

Відео: Youtube/Телеканал НАШ

"Українцям варто зробити раціональний, а не емоційний вибір. Варто насамперед добре подумати, а вже потім приймати рішення", - сказав він.

За його словами, зараз йде словесний бій кандидатів, і кожен змагається за те, щоб отримати голоси тих, хто ще не визначився або схилити на той або інший бік.

"Зараз відбувається гра на нервах, гра на словах. Ми тільки чули чутки про те, що хтось із кандидатів був помічений у зловживанні алкоголем чи ще чимось. Але реальних підтверджень цьому у обох кандидатів ми не бачили. Тому закликаю вірити тільки перевіреній інформації", - закликав Куценко.

Фото: Вибори президента України (РБК-Україна)

Він додав: що Зеленський, що Порошенко вже чітко сказали, що вони хочуть від дебатів.

"Зеленський сказав, що хоче дебатів з собою як з кандидатом у президенти, а не "малоросом" і тому подібне. У свою чергу Порошенко сказав, що хоче провести дебати не шоу, а як дискусію. Також президент нагадав, що ми знову обираємо вектор – європейський чи якийсь інший. Це сигнал виборцям, щоб подумати також про те, куди буде рухатися наша країна", - підкреслив Куценко.

Також українцям радять, як і перед першим туром виборів, перевірити себе в списках виборців. Станіслав Куценко неодноразово закликав до цього українців заздалегідь, щоб уникнути тієї ситуації, коли українці виявляють, що їх немає в списках вже у день голосування.

Також для українців доступна послуга зміни місця голосування. Втім, її можна буде провести тільки тоді, коли ЦВК офіційно оголосить дату другого туру виборів президента України.

Нагадаємо, раніше військовий медик звернулася до українців перед виборами. Вона закликала українців бути свідомими, адже часто люди впевнені, що за них все давно вирішили, а їх особистий вибір на політику не впливає.

Крім того, перед виборами до українців і звернулася знаменита актриса Ірма Вітовська. За її словами, той, хто не голосує, той не має права критикувати будь-яку владу – хорошу або погану.