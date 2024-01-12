Клопотенко розкрив секрет найсмачнішої гречаної каші, про який ви не знали

Гречка - це дуже корисна та популярна крупа в українців. Приготувати її можна так, що це буде найсмачніша каша в світі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал відомого кухаря Євгена Клопотенка.

Яке має бути співвідношення води до гречки?

1:2, тобто 1 стакан гречки і 2 стакани води.

Як зробити гречку ще смачнішою та розсипчастою?

Клопотенко радить додати на пательню олію або шматочок вершкового масла, добре розігріти її, висипати на неї гречку та обсмажувати 2-3 хвилини, помішуючи, далі пересипати гречку в каструлю та варити як зазвичай.

Як готувати гречку без варіння

Залийте крупу водою (можете скористатися також зеленим чаєм або соком) у співвідношенні 1:2, посоліть і накрийте кришкою або тарілкою. Залиште мінімум на 4 години, а краще на ніч

Якщо за час замочування рідина не повністю вбереться у крупу, її потрібно відкинути на сито. При замочуванні зерна гречки залишаються цілими, але м’якими.

Як приготувати гречку у бульйоні?

Гречка вийде смачнішою та насиченою за смаком, якщо відварити її в овочевому, грибному чи м’ясному бульйоні. Варити потрібно так само, як і у воді, дотримуючись пропорцій та часу.

Що додати до гречки, щоб вона стала смачнішою?

Клопотенко радить додавати спеції. Ідеальна трійця для цього - кардамон, паличка кориці та зірочка бадьяна, звісно ви можете експериментувати, але не забувайте про сіль та вершкове масло - це обов’язкові компоненти за будь-якого способу.