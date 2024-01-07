Три головні правила, які допоможуть вибрати якісне згущене молоко

Про те, на що зважати при виборі згущеного молока, щоб вибрати якісний варіант, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Читайте етикетку

Варто купувати згущене молоко, яке виготовлене за стандартом ДСТУ і на етикетці є відповідне маркування про це. Обов'язково треба перевірити дату виготовлення та термін придатності. У бляшаних банках продукт зберігається протягом року, а у пластикових - 2-3 місяці.

Проаналізуйте склад

Уважно прочитайте склад згущеного молока. У справжньому має бути тільки молоко і цукор, а жирність повинна бути не менше 8,5%. Також можуть додавати аскорбінову кислоту для запобігання окислення, і похідні натрію або калію для стабілізації.

Якщо у склад продукту входять рослинні жири, то він уже не може бути натуральним. Деякі виробники додають крохмаль для штучного загущення, а він значно погіршує смак.

Також часто при виробництві додають пальмове (кокосове) молоко, бо воно дешевше за коров’яче. А ще - діоксид титану (Е-171) - неорганічний пігмент, який використовують для виробництва паперу, гуми, лакофарбових матеріалів. Тож якщо бачите на етикетці позначку Е-171, то вже можете зробити відповідні висновки про якість продукту.

Оцініть колір, запах і текстуру

Перевірте текстуру молока. Якщо у ньому є грудочки цукру, то це є ознакою того, що виробник використав неякісний підсолоджувач. Ще одна причини - порушені умови або терміни зберігання.

Згущене молоко повинно мати білий колір із кремовим відтінком. Якщо воно світло-коричневе - виробник не дотримався технологій виготовлення.

Якісне молоко повинно бути помірно густим. Якщо воно надто рідке, то означає, що у ньому замало білків, загусте - багато рослинних жирів або ж його зберігали при високій температурі. Пахнути воно має пастеризованим молоком без зайвих ароматизаторів.

Чи можна вдома перевірити якість згущеного молока

"Це можна зробити тільки лабораторно. Якщо ви в пошуку свого ідеального згущеного молока, то зразки можна віднести в лабораторію, а після вирішити, який саме продукт буде стояти у вас в холодильнику. І, якщо ви в інтернеті побачите експерименти, якими нібито можна перевірити якість згущеного молока, то їх правдоподібність під великим питанням", - каже кухар Євген Клопотенко.