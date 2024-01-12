Клопотенко раскрыл секрет самой вкусной гречневой каши, о котором вы не знали

Гречка - это очень полезная и популярная крупа у украинцев. Приготовить ее можно так, что это будет самая вкусная каша в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал известного повара Евгения Клопотенко.

Какое должно быть соотношение воды к гречихе?

1:2, то есть 1 стакан гречки и 2 стакана воды.

Как сделать гречку еще более вкусной и рассыпчатой?

Клопотенко советует добавить на сковороду или кусочек сливочного масла, хорошо разогреть его, высыпать на него гречку и обжаривать 2-3 минуты, помешивая, затем пересыпать гречку в кастрюлю и варить как обычно.

Как готовить гречку без варки

Залейте крупу водой (можете также воспользоваться зеленым чаем или соком) в соотношении 1:2, посолите и накройте крышкой или тарелкой. Оставьте минимум на 4 часа, а лучше на ночь

Если за время замачивания жидкость не полностью впитается в крупу, ее нужно отбросить на сито. При замачивании зерна гречки остаются целыми, но мягкими.

Как приготовить гречку в бульоне?

Гречка получится более вкусной и насыщенной по вкусу, если отварить ее в овощном, грибном или мясном бульоне. Варить нужно так же, как и в воде, соблюдая пропорции и время.

Что добавить к гречке, чтобы она стала вкуснее?

Клопотенко советует добавлять специи. Идеальная троица для этого - кардамон, палочка корицы и звездочка бадьяна, конечно вы можете экспериментировать, но не забывайте о соли и сливочном масле - это обязательные компоненты любого способа.