Як правильно варити рис, щоб він був ідеальним

Рис - це одна з найпопулярніших круп у світі. Він використовується в різних стравах, від салатів до гарнірів. Також його додають у кутю, адже така страва на Святвечір не тільки смачна, а ще й корисна.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Gurman та кулінара Євгена Клопотенка.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як варити рис на кутю, аби він був потрібної консистенції.

Для того, щоб рис був ідеальним, важливо дотримуватися деяких порад. Існує декілька основних секретів:

використовуйте якісний рис

найкращий рис для куті - це довгозернистий, наприклад, басматі

промивайте рис перед варінням, це допоможе видалити зайвий крохмаль і зробить крупу більш розсипчастою

варіть рис у достатній кількості води, пропорція крупи до води повинна бути приблизно 1:2

не переварюйте рис, він вже готовий, коли легко розсмоктується зубами

додайте у воду трохи солі, це додасть рису приємного смаку

додайте у воду трохи олії, це допоможе крупі не злипатися

варіть рис на повільному вогні, це допоможе йому рівномірно проваритися.

Який рис обрати для куті (фото: freepik.com)

Рецепт куті з рису

Для приготування вам знадобляться такі продукти:

300 г довгозернистого пропареного рису

50 г чорносливу

50 г горіхів

2 ст. л. меду

3 ст. л. маку

Промийте рис та залийте його водою (на одну частину крупи дві частини води). Проваріть його 5 хвилин, поки крупа не почне кипіти. Потім вимикайте вогонь, накривайте рис кришкою та залишайте його на 15 хвилин.

Поки крупа буде запарюватися, залийте окропом мак, а після того, як він почне набухати, злийте воду. Це краще робити на ситі з марлею. Чорнослив потрібно промити та нарізати, а горіхи подрібніть ножем.

Коли рис запариться, додавайте до нього чорносливи, горіхи, мак та мед. Почніть вимішувати. Можна додати трохи води, аби зробити кутю більш "вологою". Після цього подавайте святкову страву на стіл.