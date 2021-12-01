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Клопотенко развенчал популярные мифы о еде: огурцы можно есть с молоком, а гречку варить не нужно

Автор: Светлана Мащенко

Очень часто люди становятся заложниками мифов, и это касается всех сфер жизни.

Развенчать некоторые популярные кулинарные ошибки украинцев помог шеф-повар Евгений Клопотенко, подробно рассказав о стереотипах на сайте "Нового канала".

Огурцы с молоком

Говорят, что нельзя есть соленые огурцы с молоком. Но это ложь!

"Один из традиционных способов сквашивания молока, бросить в него соленый огурец, чтобы получился кефир", - говорит Клопотенко.

И рыба, и мясо

Многие считают, что нельзя есть сладкое вместе с соленым, а мясо с рыбой. И это тоже миф.

"Когда чумаки возили соль и между мешками клали рыбу. Когда останавливались где-то, доставали ее и ели вместе с мясом. Это было абсолютно нормально", - объясняет Женя.

Вареная гречка

Гречку не надо варить. Ее можно просто залить горячей водой.

"Крупу собирают, потом пропаривают - это значит, что она готовится на пару. Затем ее высушивают, чтобы не портилась. То есть, по факту, коричневая гречка в пачках, которую продают в магазинах, уже готова", - говорит повар.

Полезность бульонов

Бульон, если он не овощной, вреден. В нем есть только желатин и нет никакой пользы.

Клопотенко подчеркивает: когда мы едим бульон и заедаем его хлебом со сливочным маслом - это вдвое вреднее!

Вареные овощи

Свеклу не обязательно варить, ее можно есть сырой. Как и картошку.

"Кукурузу, кстати, варить тоже не обязательно - она сладкая и прекрасная даже в сыром виде", - порекомендовал эксперт.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить роскошный бисквит всего из трех ингредиентов.

Также мы писали, что Евгений Клопотенко поделился рецептом идеального рассольника, добавив туда "нестандартные" огурцы.

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Евгений Клопотенко