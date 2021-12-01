Клопотенко розвінчав популярні міфи про їжу: огірки можна їсти з молоком, а гречку варити не потрібно

Дуже часто люди стають заручниками міфів, і це стосується усіх сфер життя.
Розвінчати деякі популярні кулінарні помилки українців допоміг шеф-кухар Євген Клопотенко, детально розповівши про стереотипи на сайті "Нового каналу".
Кажуть, що не можна їсти солоні огірки з молоком. Але це брехня!
"Один із традиційних способів сквашування молока - кинути в нього квашений огірок, щоб вийшов кефір", - каже Клопотенко.
Багато хто вважає, що не можна їсти солодке разом із солоним, а м'ясо з рибою. І це також міф.
"Колись чумаки возили сіль і поміж мішками клали рибу. Коли зупинялися десь, діставали її та їли разом із м'ясом. Це було абсолютно нормально", - пояснює Женя.
Гречку не треба варити. Її можна просто залити гарячою водою.
"Крупу збирають, потім пропарюють - це означає, що вона готується на пару. Потім її висушують, щоб не псувалася. Тобто, за фактом, коричнева гречка в пачках, яку продають у магазинах, уже готова", - говорить кухар.
Бульйон, якщо він не овочевий, шкідливий. У ньому є лише желатин і немає жодної користі.
Клопотенко наголошує: коли ми їмо бульйон і заїдаємо його хлібом з вершковим маслом - це вдвічі шкідливіше!
Буряк не обов'язково варити, його можна їсти сирим. Як і картоплю.
"Кукурудзу, до речі, варити теж не обов'язково - вона солодка і прекрасна навіть у сирому вигляді", - порекомендував ресторатор.
Раніше Євген Клопотенко також розповів, як приготувати розкішний бісквіт всього з трьох інгредієнтів.
Також ми писали, що Євген Клопотенко поділився рецептом ідеального розсольнику, додавши туди "нестандартні" огірки.