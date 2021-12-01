Клопотенко розвінчав популярні міфи про їжу: огірки можна їсти з молоком, а гречку варити не потрібно

Огірки з молоком

Кажуть, що не можна їсти солоні огірки з молоком. Але це брехня!

"Один із традиційних способів сквашування молока - кинути в нього квашений огірок, щоб вийшов кефір", - каже Клопотенко.

І риба, і м'ясо

Багато хто вважає, що не можна їсти солодке разом із солоним, а м'ясо з рибою. І це також міф.

"Колись чумаки возили сіль і поміж мішками клали рибу. Коли зупинялися десь, діставали її та їли разом із м'ясом. Це було абсолютно нормально", - пояснює Женя.

Варена гречка

Гречку не треба варити. Її можна просто залити гарячою водою.

"Крупу збирають, потім пропарюють - це означає, що вона готується на пару. Потім її висушують, щоб не псувалася. Тобто, за фактом, коричнева гречка в пачках, яку продають у магазинах, уже готова", - говорить кухар.

Корисність бульйонів

Бульйон, якщо він не овочевий, шкідливий. У ньому є лише желатин і немає жодної користі.

Клопотенко наголошує: коли ми їмо бульйон і заїдаємо його хлібом з вершковим маслом - це вдвічі шкідливіше!

Варені овочі

Буряк не обов'язково варити, його можна їсти сирим. Як і картоплю.

"Кукурудзу, до речі, варити теж не обов'язково - вона солодка і прекрасна навіть у сирому вигляді", - порекомендував ресторатор.