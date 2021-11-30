Готовим бисквит по рецепту Клопотенко. Секрет пышных коржей из трех ингредиентов

Кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеальный бисквит, который получится пышным и не "упадет" при выпекании. Ресторатор говорит, что такие коржи могут стать, как основой для различных десертов, так и самостоятельным блюдом для гостей, которые внезапно нагрянули на чай.

Кулинар говорит, что для настоящего бисквита нужно всего три ингредиента: яйца, сахар, мука. А испечь его можно, как в обычной духовке, так и в мультиварке.

Чтобы сбалансировать вкус при желании можно добавить немного ванили (ванильного сахара) и соли - 1-2 щепотки.

Также можно экспериментировать, добавляя корицу, мускатный орех, имбирь и цедру лимона.

Фото: Так будет выглядеть наш бисквит (klopotenko.com)

Секреты идеального бисквита

Яйца должны быть комнатной температуры. Если идея приготовить бисквит возникла спонтанно, положите яйца в теплую воду.

Взбивать можно, как отдельно, так и вместе. Емкость для белков лучше брать металлическую и обязательно сухую. Если будет капля жира или воды, "устойчивых пиков" не получится. Хорошо взбитые белки не выпадут, если вы перевернете посуду с ними.

Желтки взбитые с сахаром должны посветлеть и превратиться в кремовую консистенцию.

После того как все взбито, белки нужно аккуратно ввести при помощи силиконовой лопатки в желтковую массу с сахаром.

Клопотенко говорит, что взбивать можно просто яйца с сахаром, пока масса не увеличится в трижды. Такой бисквит тоже получится пышным.

Муку нужно вводить в смесь очень аккуратно, не спеша, при помощи силиконовой лопатки, нежно вымешивая. Не сыпьте муку в одно место, распределяйте по всей поверхности. И чем меньше движений при перемешивании, тем лучше результат.

Ингредиенты для бисквита и приготовление

Нам понадобятся:

3 яйца

150 г сахара

110 г муки

Взбейте яйца до плотной и пышной пены при помощи блендера с насадкой венчиком, планетарного или обычного миксера. После того, как яйца взобьются, добавьте 150 г сахара и продолжайте взбивать на средних оборотах.

Когда масса увеличится в объеме в 3 раза, необходимо ввести 110 г муки и аккуратно перемешать силиконовой лопаткой. Можно использовать минимальные обороты миксера.

Выпекать бисквит Клопотенко советует в круглой разборной форме. Для этого количества ингредиентов нужна форма диаметром 24-26 см. Если у вас форма 28-30 см, то пропорции нужно увеличить.

Дно формы застелите вощеным пергаментом и аккуратно вылейте тесто, чтобы оно равномерно распределилось. Также пергамент можно смазать сливочным маслом.

Бисквит можно готовить в мультиварке. Для этого необходимо чашу смазать сливочным маслом, аккуратно выложить смесь из яиц, сахара и муки. Поставить режим "Выпечка" и готовить 40 минут.

После того, как мультиварка выключится, не спешите доставать бисквит, оставьте его на 15 минут, не открывая крышку, по истечению этого времени откройте и пусть бисквит полностью остынет, а только потом достаньте его из чаши мультиварки.

Бисквит можно выпекать в духовке, которую необходимо разогреть до 180 градусов на режиме верхнего и нижнего нагрева и установить форму на средний уровень. Для выпечки коржа понадобится 30-35 минут. Открывать духовку при выпекании бисквита нельзя, потому что он может упасть.

Когда бисквит будет готов, достаньте его из духовки и дайте полностью остыть в форме. Затем разберите форму и достаньте бисквит.