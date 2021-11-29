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Клопотенко поделился рецептом идеального рассольника, добавив туда "нестандартные" огурцы

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Понедельник 29 ноября 2021 07:00
Клопотенко поделился рецептом идеального рассольника, добавив туда "нестандартные" огурцы Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко раскрыл секрет идеального рассольника - супа, который традиционно готовят с солеными огурцами. Но кулинар предложил заменить огурцы "нестандартными" маринованными.

Рецептом первого блюда победитель МастерШеф поделился на своем сайте.

"Я приготовил рассольник на ребрах, с маринованными огурцами, сельдереем и хреном. Мне нравится, когда этот суп густой, поэтому такое правило - максимум ингредиентов и минимум жидкости", - рассказывает ресторатор.

Это важно!

Огурцы для рассольника могут быть маринованными или солеными "бочковыми". Главное - они должны быть плотными и хрустящими.

Классическая крупа для приготовления рассольника - перловая. Но ее вполне можно заменить рисом, гречкой, пшеницей и пшеном или вовсе без крупы - просто добавить больше картофеля.

Клопотенко поделился рецептом идеального рассольника, добавив туда &quot;нестандартные&quot; огурцы

Фото: Вот так аппетитно будет выглядеть наш рассольник (klopotenko.com)

Ингредиенты для нашего рассольника:

  • Говяжьи кости либо ребра - 400-500 г
  • Репчатый лук - 1 шт.
  • Перловка - 1/2 стакана
  • Небольшая морковь - 1 шт.
  • Картофель - 3 шт.
  • Маринованные огурцы - 3 шт.
  • Рассол - 100-150 мл
  • Корень сельдерея - 100 г
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Белый хрен - 1 ст. л.
  • Хмели-сунели - 2 щепотки
  • Подсолнечное масло - 2 ст. л.
  • Петрушка - по желанию
  • Сметана - по желанию
  • Соль - по вкусу.

Пошаговое приготовление блюда

Возьмите 1/2 стакана перловой крупы, промойте до чистой воды и замочите в воде примерно на 1 час. 

В кастрюлю добавьте 2 ст. л. подсолнечного масла и переложите туда 400-500 г говяжьих костей либо ребер.

Клопотенко поделился рецептом идеального рассольника, добавив туда &quot;нестандартные&quot; огурцыКлопотенко поделился рецептом идеального рассольника, добавив туда &quot;нестандартные&quot; огурцы

Возьмите 100 г корня сельдерея, 1 репчатый лук и 1 морковь. Овощи очистите, и нарежьте крупными кусочками.

Добавьте нарезанные овощи в кастрюлю к мясу. Обжарьте на среднем огне до потемнения мяса. 

Клопотенко поделился рецептом идеального рассольника, добавив туда &quot;нестандартные&quot; огурцыКлопотенко поделился рецептом идеального рассольника, добавив туда &quot;нестандартные&quot; огурцы

Затем добавьте 2 лавровых листа и залейте водой, чтоб она покрывала овощи примерно на 2 пальца. Если хотите более редкий суп, добавьте воды больше.

После закипания воды варите бульон 20 минут на маленьком огне. Затем вытащите из бульона несколько кусков мяса, чтоб освободить место в кастрюле для других ингредиентов. Возьмите 3 картофеля, очистите и нарежьте средними кубиками. Добавьте картофель в кастрюлю. 

Клопотенко поделился рецептом идеального рассольника, добавив туда &quot;нестандартные&quot; огурцы

Добавьте в кастрюлю перловку, а 3 маринованных огурца порежьте средним кубиком, но пока не добавляйте в суп. Обязательно их попробуйте и убедитесь, что они имеют приятный вкус и не испортят блюдо. 

Примерно через 15 минут, когда картофель и перловка будут почти готовы, добавьте огурцы. 

Клопотенко поделился рецептом идеального рассольника, добавив туда &quot;нестандартные&quot; огурцы

Через 2-3 минуты добавьте в кастрюлю 100-150 мл рассола, 2 щепотки хмели-сунели.

Посолите по вкусу, но учтите, что соль была в огурцах и рассоле, поэтому не переусердствуйте. Дайте рассольнику 5 минут настояться. При подаче добавьте немного белого хрена в каждую тарелку, листья петрушки и сметану. 

Клопотенко поделился рецептом идеального рассольника, добавив туда &quot;нестандартные&quot; огурцы

Ранее Евгений Клопотенко также рассказал, как приготовить желтый борщ.

Также кулинар поделился секретом настоящего хумуса, готовить который даже проще, чем картофельное пюре.

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Евгений Клопотенко
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