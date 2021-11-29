Клопотенко поделился рецептом идеального рассольника, добавив туда "нестандартные" огурцы
Ресторатор Евгений Клопотенко раскрыл секрет идеального рассольника - супа, который традиционно готовят с солеными огурцами. Но кулинар предложил заменить огурцы "нестандартными" маринованными.
Рецептом первого блюда победитель МастерШеф поделился на своем сайте.
"Я приготовил рассольник на ребрах, с маринованными огурцами, сельдереем и хреном. Мне нравится, когда этот суп густой, поэтому такое правило - максимум ингредиентов и минимум жидкости", - рассказывает ресторатор.
Это важно!
Огурцы для рассольника могут быть маринованными или солеными "бочковыми". Главное - они должны быть плотными и хрустящими.
Классическая крупа для приготовления рассольника - перловая. Но ее вполне можно заменить рисом, гречкой, пшеницей и пшеном или вовсе без крупы - просто добавить больше картофеля.
Фото: Вот так аппетитно будет выглядеть наш рассольник (klopotenko.com)
Ингредиенты для нашего рассольника:
- Говяжьи кости либо ребра - 400-500 г
- Репчатый лук - 1 шт.
- Перловка - 1/2 стакана
- Небольшая морковь - 1 шт.
- Картофель - 3 шт.
- Маринованные огурцы - 3 шт.
- Рассол - 100-150 мл
- Корень сельдерея - 100 г
- Лавровый лист - 2 шт.
- Белый хрен - 1 ст. л.
- Хмели-сунели - 2 щепотки
- Подсолнечное масло - 2 ст. л.
- Петрушка - по желанию
- Сметана - по желанию
- Соль - по вкусу.
Пошаговое приготовление блюда
Возьмите 1/2 стакана перловой крупы, промойте до чистой воды и замочите в воде примерно на 1 час.
В кастрюлю добавьте 2 ст. л. подсолнечного масла и переложите туда 400-500 г говяжьих костей либо ребер.
Возьмите 100 г корня сельдерея, 1 репчатый лук и 1 морковь. Овощи очистите, и нарежьте крупными кусочками.
Добавьте нарезанные овощи в кастрюлю к мясу. Обжарьте на среднем огне до потемнения мяса.
Затем добавьте 2 лавровых листа и залейте водой, чтоб она покрывала овощи примерно на 2 пальца. Если хотите более редкий суп, добавьте воды больше.
После закипания воды варите бульон 20 минут на маленьком огне. Затем вытащите из бульона несколько кусков мяса, чтоб освободить место в кастрюле для других ингредиентов. Возьмите 3 картофеля, очистите и нарежьте средними кубиками. Добавьте картофель в кастрюлю.
Добавьте в кастрюлю перловку, а 3 маринованных огурца порежьте средним кубиком, но пока не добавляйте в суп. Обязательно их попробуйте и убедитесь, что они имеют приятный вкус и не испортят блюдо.
Примерно через 15 минут, когда картофель и перловка будут почти готовы, добавьте огурцы.
Через 2-3 минуты добавьте в кастрюлю 100-150 мл рассола, 2 щепотки хмели-сунели.
Посолите по вкусу, но учтите, что соль была в огурцах и рассоле, поэтому не переусердствуйте. Дайте рассольнику 5 минут настояться. При подаче добавьте немного белого хрена в каждую тарелку, листья петрушки и сметану.
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