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Клопотенко рассекретил тайный ингредиент вкуснейших вареников с вишнями

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Четверг 24 июня 2021 19:00
Клопотенко рассекретил тайный ингредиент вкуснейших вареников с вишнями Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом очень вкусных вареников с вишней, в которые он добавил секретный компонент. Пошаговое приготовление, список необходимых продуктов для идеального блюда - смотрите ниже в нашем материале.

Об этом победитель МастерШеф рассказал на своем личном сайте.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука - 500 г (и дополнительно для замешивания) 
  • Молоко - 250 мл
  • Яйцо куриное - 1 шт. 
  • Подсолнечно масло - 1 ст. л.
  • Соль - 0,5 ч. л.

Для вареников:

  • Вишня без косточек - 400 г
  • Сахар 1-2 ст. л.
  • Манка - 1 ст. л.
  • Соль - 1 щепотка.

Из вишен удалите косточки. Как вариант, можно купить замороженную вишню без косточек и просто ее разморозить. 

Отмерьте 500 г муки и пересыпьте в большую миску, добавьте 0,5 ч. л. соли, 1 куриное яйцо и 1 ст. л. подсолнечного масла. Затем влейте 250 мл молока.

Замесите тесто. Масса должна получиться эластичной, не липнуть к рукам и не разваливаться в процессе приготовления. 

Клопотенко рассекретил тайный ингредиент вкуснейших вареников с вишнямиКлопотенко рассекретил тайный ингредиент вкуснейших вареников с вишнямиКлопотенко рассекретил тайный ингредиент вкуснейших вареников с вишнями

Клопотенко рассекретил тайный ингредиент вкуснейших вареников с вишнями

Внимание, секретный ингредиент: в очищенную вишню добавьте столовую ложку манной крупы. Манка впитает в себя лишний сок, при этом вареники останутся сочными, но сок не будет вытекать, когда вы будете раскусывать вареник. Также добавьте 1 ст. л. сахара.

Раскатайте тесто толщиной около 2-3 миллиметров. Кружкой или стаканном вырежьте в тесте кружочки. 

Клопотенко рассекретил тайный ингредиент вкуснейших вареников с вишнямиКлопотенко рассекретил тайный ингредиент вкуснейших вареников с вишнями

Выложите немного начинки на один край кружочка и аккуратно прижмите другой стороной. Хорошо защипните края теста. Таким же способом сформируйте вареники из всех кружочков теста.

Клопотенко рассекретил тайный ингредиент вкуснейших вареников с вишнямиКлопотенко рассекретил тайный ингредиент вкуснейших вареников с вишнями

Варите вареники в кипящей воде на медленном огне примерно 3-4 минуты после того, как они всплывут.  В воду добавьте щепотку соли. А когда достанете вареники, посыпьте их сахаром - и слаще станут и не слипнутся между собой.

Клопотенко рассекретил тайный ингредиент вкуснейших вареников с вишнями

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Евгений Клопотенко
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