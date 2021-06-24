Клопотенко розсекретив таємний інгредієнт смачнющих вареників з вишнями
Ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом дуже смачних вареників з вишнею, в які він додав секретний компонент. Покрокове приготування, список необхідних продуктів для ідеальної страви - дивіться нижче в нашому матеріалі.
Про це переможець МастерШеф розповів на своєму особистому сайті.
Інгредієнт:
Для тіста:
- Борошно - 500 г (і додатково для замішування)
- Молоко - 250 мл
- Яйце куряче - 1 шт.
- Соняшникова олія-1 ст. л.
- Сіль - 0,5 ч. л.
Для вареників:
- Вишня без кісточок - 400 г
- Цукор 1-2 ст. л.
- Манка - 1 ст. л.
- Сіль - 1 щіпка.
З вишень видаліть кісточки. Як варіант, можна купити заморожену вишню без кісточок і просто її розморозити.
Відміряйте 500 г борошна і пересипте у велику миску, додайте 0,5 ч. л. солі, 1 куряче яйце і 1 ст. л. соняшникової олії. Потім влийте 250 мл молока.
Замісіть тісто. Маса повинна вийти еластичною, не липнути до рук і не розвалюватися в процесі приготування.
Увага, секретний інгредієнт: в очищену вишню додайте столову ложку манної крупи. Манка вбере в себе зайвий сік, при цьому вареники залишаться соковитими, але сік не буде витікати, коли ви будете розкушувати вареник. Також додайте 1 ст. л. цукру.
Розкачайте тісто товщиною близько 2-3 міліметрів. Кухлем або стаканом виріжте в тісті кружечки.
Викладіть трохи начинки на один край кружечка і акуратно притисніть іншою стороною. Добре защипніть краю тіста. Таким же способом сформуйте вареники з усіх кружечків тіста.
Варіть вареники в киплячій воді на повільному вогні приблизно 3-4 хвилини після того, як вони спливуть. У воду додайте дрібку солі. А коли дістанете вареники, посипте їх цукром - і солодше стануть і не злипнуться між собою.
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