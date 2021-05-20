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Клопотенко дал рецепт идеального овсяного печенья, добавив особый ингредиент

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Четверг 20 мая 2021 14:02
Клопотенко дал рецепт идеального овсяного печенья, добавив особый ингредиент Коллаж РБК-Украина: Клопотенко дал рецепт идеального овсяного печенья
Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом домашнего овсяного печенья с изюмом, вкус которого знаком каждому с детства. Победитель МастерШеф решил усовершенствовать сладость, добавив туда особый ингредиент.

Своим рецептом и пошаговым приготовлением кулинар поделился на личном сайте.

"Я немного усовершенствовал рецепт и добавил к пшеничной муке и овсяным хлопьям ржаную муку. Она богата витаминами группы В, а также содержит клетчатку, которая положительно влияет на обмен веществ. И вообще выпечка из трех видов муки получается удивительно богатой вкусами", - советует Клопотенко.

Ингредиенты для домашнего овсяного печенья

  • Ржаная мука - 150 г
  • Пшеничная мука - 150 г
  • Овсяные хлопья - 220 г
  • Сахар - 200 г
  • Сливочное масло - 250 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.
  • Изюм - 50 г
  • Корица - 1 ч. л.
  • Ледяная вода - 3 ст. л. (если понадобится)
  • Сахарная посыпка и сахарные цветные карандаши для декора.

Пошаговое приготовление сладости

Подготовьте все ингредиенты для приготовления овсяного печенья с изюмом. Разогрейте духовку до 180 градусов в режиме конвекции.

Перебейте 220 г овсяных хлопьев в чаше блендера. Смешайте их в большой миске со 150 г пшеничной муки, 150 г ржаной муки, 200 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 50 г изюма, 1 ч. л. корицы и 250 г размягченного сливочного масла.

Вбейте в тесто с остальными ингредиентами 1 яйцо и хорошо перемешайте. Замесите однородное тесто и сформируйте из него шар. Если тесто получается очень сухим, добавьте 3 ст. л. ледяной воды.

Клопотенко дал рецепт идеального овсяного печенья, добавив особый ингредиентКлопотенко дал рецепт идеального овсяного печенья, добавив особый ингредиентКлопотенко дал рецепт идеального овсяного печенья, добавив особый ингредиент

На доске или кухонной поверхности раскатайте тесто в тонкий пласт. Возьмите ваши любимые формочки и вырежьте печенье.

Если у вас нет формочек, возьмите просто стакан и вырежьте из теста кружочки.

Клопотенко дал рецепт идеального овсяного печенья, добавив особый ингредиентКлопотенко дал рецепт идеального овсяного печенья, добавив особый ингредиент

Застелите противень пергаментом и выложите сформированное печенье. Выпекайте овсяное печенье в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

Готовое печенье украсьте любым способом, который вам нравится. Можно при помощи сахарной посыпки и сахарных цветных карандашей.

Клопотенко дал рецепт идеального овсяного печенья, добавив особый ингредиент

Ранее кулинар рассказал, как приготовить сочные и ароматные чебуреки без использования фритюра.

Также Евгений Клопотенко дал рецепт легкого зеленого борща, который он посоветовал варить без щавеля.

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