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Ресторанная пицца дома: как легко и быстро приготовить правильный соус

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Воскресенье 20 июня 2021 19:30
Ресторанная пицца дома: как легко и быстро приготовить правильный соус Фото: Как приготовить соус для пиццы дома (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Соус является неотъемлемым компонентом пиццы. Зачастую для этого используют магазинный кетчуп, но есть и другие способы, благодаря которым блюдо получится не хуже, чем в итальянском ресторане.

Как приготовить правильный соус для пиццы нам рассказал бренд-шеф сети СушиХата Андрей Архипенко на своем YouTube канале.

Необходимые ингредиенты:

Вода - 0,25 л
Кетчуп - 0,5 кг
Сахар - 4 ст. л.
Соль - 0,5 ст. л.
Орегано - 5 г

Пошаговое приготовление

Смешиваем кетчуп и воду в кастрюле и ставим вариться на маленький огонь.

Затем добавляем 4 ст. л. сахара, перемешиваем и ждем до кипения.

Как только соус закипел, добавляем 0,5 ст. л. соли и 5 г орегано (одна щепотка), но можно больше или меньше (ориентируйтесь на вкус), хорошо перемешиваем и даем покипеть еще минуту - полторы.

После того как соус закипел, выключаем, даем ему остыть и он готов к использованию.

Нанесите несколько ложек соуса на раскатанный корж, добавьте нужные компоненты и вы ощутите настоящий вкус итальянской пиццы дома. Приятного аппетита!

Видео: Как приготовить соус для пиццы дома

Ране шеф-повар также поделился секретом идеального теста для пиццы, благодаря которому итальянское блюдо получится как в ресторане.

Также Андрей рассказал, как правильно сварить рис для суши.

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