Клопотенко раскрыл секрет идеальных огурцов с кетчупом чили: вкус "взорвет" ваши рецепторы!

Ресторатор Евгений Клопотенко раскрыл секрет консервирования огурцов с кетчупом чили - полюбившейся многим украинцам зимней заготовки. Победитель МастерШеф дал несколько советов, которые помогут сделать закуску идеальной.
Своим рецептом украинский кулинар поделился на личном сайте.
Огурцы небольшого размера хорошо помойте и замочите в миске с водой на 4-5 часов, так они станут максимально хрустящими. Отрежьте кончики с обеих сторон. Очистите 4 зубчика чеснока и промойте все листья.
В две стерилизованные банки по 1 л выложите на дно соцветия укропа, листья вишни, смородины и хрена, добавьте по 2 зубчика чеснока в каждую. Добавьте чеснок. Сверху на листья и чеснок выложите подготовленные огурцы.
В кастрюле вскипятите воду и залейте огурцы в банках кипятком на несколько минут, затем воду слейте. Вскипятите еще воды и снова залейте в банки с огурцами. На этот раз оставьте еще на пять минут и снова слейте.
Добавьте в банки лавровый лист и по 3 горошины черного перца. Еще раз залейте кипятком, прикройте крышками и подождите еще 15 минут. Через 15 минут вылейте воду из банок в сотейник или кастрюлю.
Добавьте по 2 ст. л. соли и сахара, 100 г кетчупа чили. Хорошо перемешайте и поставьте на плиту, чтобы вода закипела. Далее добавьте в маринад 2 ст. л. уксуса, это замечательный консервант. А также его кислота сделает огурцы еще более хрустящими.
Залейте маринад в банки, закройте быстро крышками. Наливайте маринад в банки доверху, так крышка будет более плотно прилегать. Сами крышки лучше прокипятить одну минуту. Закройте крышками.
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