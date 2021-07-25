Клопотенко раскрыл секрет идеальных огурцов с кетчупом чили: вкус "взорвет" ваши рецепторы!

Секреты приготовления огурцов "чили" от кулинара:

Если вы хотите менее острый вкус, возьмите обычный кетчуп.

Закрывайте огурцы в литровых банках - быстрее съедите, и они не испортятся в холодильнике.

Выбирайте небольшие огурцы - тогда они точно будут хрустящими.

Ингредиенты для закуски (на 1 кг огурцов)

Огурцы - 1 кг

Кетчуп чили - 100 г

Сахар - 2 ст. л.

Уксус - 2 ст. л.

Черный перец - 6 горошин

Чеснок - 4 зуб.

Укроп - 2 соцветия

Листья вишни, смородины, листья хрена.

Лавровый лист - 2 шт.

Соль - 2 ст. л.

Пошаговое приготовление огурцов с кетчупом чили

Огурцы небольшого размера хорошо помойте и замочите в миске с водой на 4-5 часов, так они станут максимально хрустящими. Отрежьте кончики с обеих сторон. Очистите 4 зубчика чеснока и промойте все листья.

В две стерилизованные банки по 1 л выложите на дно соцветия укропа, листья вишни, смородины и хрена, добавьте по 2 зубчика чеснока в каждую. Добавьте чеснок. Сверху на листья и чеснок выложите подготовленные огурцы.

В кастрюле вскипятите воду и залейте огурцы в банках кипятком на несколько минут, затем воду слейте. Вскипятите еще воды и снова залейте в банки с огурцами. На этот раз оставьте еще на пять минут и снова слейте.

Добавьте в банки лавровый лист и по 3 горошины черного перца. Еще раз залейте кипятком, прикройте крышками и подождите еще 15 минут. Через 15 минут вылейте воду из банок в сотейник или кастрюлю.

Добавьте по 2 ст. л. соли и сахара, 100 г кетчупа чили. Хорошо перемешайте и поставьте на плиту, чтобы вода закипела. Далее добавьте в маринад 2 ст. л. уксуса, это замечательный консервант. А также его кислота сделает огурцы еще более хрустящими.

Залейте маринад в банки, закройте быстро крышками. Наливайте маринад в банки доверху, так крышка будет более плотно прилегать. Сами крышки лучше прокипятить одну минуту. Закройте крышками.