Клопотенко розкрив секрет ідеальних огірків з кетчупом чилі: смак "підірве" ваші рецептори!

Секрети приготування огірків "чилі" від кулінара:

Якщо ви хочете менш гострий смак, візьміть звичайний кетчуп.

Закривайте огірки в літрових банках - швидше з'їсте, і вони не зіпсуються в холодильнику.

Вибирайте невеликі огірки - тоді вони точно будуть хрусткими.

Інгредієнти для закуски (на 1 кг огірків)

Огірки - 1 кг

Кетчуп чилі - 100 г

Цукор - 2 ст. л.

Оцет - 2 ст. л.

Чорний перець - 6 горошин

Часник - 4 зуб.

Кріп - 2 суцвіття

Листя вишні, смородини, листя хрону.

Лавровий лист - 2 шт.

Сіль - 2 ст. л.

Покрокове приготування огірків з кетчупом чилі

Огірки невеликого розміру добре помийте і замочіть в мисці з водою на 4-5 годин, так вони стануть максимально хрусткими. Відріжте кінчики з обох сторін. Очистіть 4 зубчики часнику і промийте все листя.

У дві стерилізовані банки по 1 л викладіть на дно суцвіття кропу, листя вишні, смородини і хрону, додайте по 2 зубчики часнику в кожну. Додайте часник. Зверху на листя і часник викладіть підготовлені огірки.

У каструлі закип'ятіть воду і залийте огірки в банках окропом на кілька хвилин, потім воду злийте. Закип'ятіть ще води і знову залийте в банки з огірками. На цей раз залиште ще на п'ять хвилин і знову злийте.

Додайте в банки лавровий лист і по 3 горошини чорного перцю. Ще раз залийте окропом, прикрийте кришками і почекайте ще 15 хвилин. Через 15 хвилин вилийте воду з банок в сотейник або каструлю.

Додайте по 2 ст. л. солі і цукру, 100 г кетчупу чилі. Добре перемішайте і поставте на плиту, щоб вода закипіла. Далі додайте в маринад 2 ст. л. оцту, це чудовий консервант. А також його кислота зробить огірки ще більш хрусткими.

Залийте маринад в банки, закрийте швидко кришками. Наливайте маринад в банки доверху, так кришка буде більш щільно прилягати. Самі кришки краще прокип'ятити одну хвилину. Закрийте кришками.