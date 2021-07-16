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Клопотенко дал рецепт нежнейшей творожной запеканки с бананом: она сведет вас с ума!

Новина українською →
Пятница 16 июля 2021 18:20
Клопотенко дал рецепт нежнейшей творожной запеканки с бананом: она сведет вас с ума! Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить невероятно воздушную и нежную творожную запеканку с бананом. Победитель МастерШеф поделился несколькими секретами, которые позволят добиться идеального вкуса и аромата.

Об этом кулинар написал на своем личном сайте.

Секреты самой вкусной творожной запеканки

  • В тесто стоит добавить немного крахмала.
  • Основу для запеканки нужно перебить блендером до кремовости и однородности.
  • Банан можно добавить не только в основу, но и положить целые кусочки.

"Этот аромат сможет свести вас с ума, я обещаю! А еще эта творожная запеканка - настоящая находка для детей!" - уверяет шеф.

Ингредиенты:

  • Творог 9% - 500 г
  • Банан - 3 шт.
  • Яйцо - 3 шт.
  • Сахар - 100 г
  • Сметана - 4 ст. л.
  • Кукурузный крахмал - 4 ст. л.
  • Соль - 1/3 ч. л.
  • Сливочное масло для смазывания формы - 1 ст. л.

Пошаговое приготовление запеканки

Подготовьте все ингредиенты для приготовления запеканки. Включите разогреваться духовку до 180 градусов.

Для теста в большой миске соедините 500 г творога жирностью 9% со 100 г сахара. Добавьте в тесто 4 ст. л. сметаны и столько же кукурузного крахмала.

Нарежьте произвольными кусочками 1,5 банана и добавьте в тесто. Другие 1,5 банана пока отложите.

Клопотенко дал рецепт нежнейшей творожной запеканки с бананом: она сведет вас с ума!Клопотенко дал рецепт нежнейшей творожной запеканки с бананом: она сведет вас с ума!Клопотенко дал рецепт нежнейшей творожной запеканки с бананом: она сведет вас с ума!Клопотенко дал рецепт нежнейшей творожной запеканки с бананом: она сведет вас с ума!

В отдельную миску отделите белки 3 яиц, они нам понадобятся позже, а желтки добавьте в тесто. Добавьте в тесто 1/3 ч. л. соли и хорошо перебейте блендером до кремового состояния.

Яичные белки взбейте миксером со щепоткой соли до мягких пиков. Очень осторожно добавьте их к основной сырной массе.

Осторожно перемешайте лопаткой, чтобы не нарушить рыхлую структуру взбитых белков.

Клопотенко дал рецепт нежнейшей творожной запеканки с бананом: она сведет вас с ума!Клопотенко дал рецепт нежнейшей творожной запеканки с бананом: она сведет вас с ума!Клопотенко дал рецепт нежнейшей творожной запеканки с бананом: она сведет вас с ума!Клопотенко дал рецепт нежнейшей творожной запеканки с бананом: она сведет вас с ума!

Еще 1,5 банана нарежьте полукольцами и осторожно добавьте в творожную массу, тщательно перемешайте силиконовой лопаткой.

Разъемную форму для выпечки выстелите пергаментом и смажьте сливочным маслом.

Осторожно перелейте тесто в форму и немного разровняйте.

Клопотенко дал рецепт нежнейшей творожной запеканки с бананом: она сведет вас с ума!Клопотенко дал рецепт нежнейшей творожной запеканки с бананом: она сведет вас с ума!Клопотенко дал рецепт нежнейшей творожной запеканки с бананом: она сведет вас с ума!

Выпекайте в духовке с температурой 180 градусов в течение 50-60 минут в зависимости от толщины слоя.

Клопотенко дал рецепт нежнейшей творожной запеканки с бананом: она сведет вас с ума!

Ранее Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления борща в мультиварке. Кулинар уверяет, что будет вкусно, как у мамы.

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Евгений Клопотенко
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