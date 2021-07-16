Клопотенко дал рецепт нежнейшей творожной запеканки с бананом: она сведет вас с ума!
Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить невероятно воздушную и нежную творожную запеканку с бананом. Победитель МастерШеф поделился несколькими секретами, которые позволят добиться идеального вкуса и аромата.
Об этом кулинар написал на своем личном сайте.
Секреты самой вкусной творожной запеканки
- В тесто стоит добавить немного крахмала.
- Основу для запеканки нужно перебить блендером до кремовости и однородности.
- Банан можно добавить не только в основу, но и положить целые кусочки.
"Этот аромат сможет свести вас с ума, я обещаю! А еще эта творожная запеканка - настоящая находка для детей!" - уверяет шеф.
Ингредиенты:
- Творог 9% - 500 г
- Банан - 3 шт.
- Яйцо - 3 шт.
- Сахар - 100 г
- Сметана - 4 ст. л.
- Кукурузный крахмал - 4 ст. л.
- Соль - 1/3 ч. л.
- Сливочное масло для смазывания формы - 1 ст. л.
Пошаговое приготовление запеканки
Подготовьте все ингредиенты для приготовления запеканки. Включите разогреваться духовку до 180 градусов.
Для теста в большой миске соедините 500 г творога жирностью 9% со 100 г сахара. Добавьте в тесто 4 ст. л. сметаны и столько же кукурузного крахмала.
Нарежьте произвольными кусочками 1,5 банана и добавьте в тесто. Другие 1,5 банана пока отложите.
В отдельную миску отделите белки 3 яиц, они нам понадобятся позже, а желтки добавьте в тесто. Добавьте в тесто 1/3 ч. л. соли и хорошо перебейте блендером до кремового состояния.
Яичные белки взбейте миксером со щепоткой соли до мягких пиков. Очень осторожно добавьте их к основной сырной массе.
Осторожно перемешайте лопаткой, чтобы не нарушить рыхлую структуру взбитых белков.
Еще 1,5 банана нарежьте полукольцами и осторожно добавьте в творожную массу, тщательно перемешайте силиконовой лопаткой.
Разъемную форму для выпечки выстелите пергаментом и смажьте сливочным маслом.
Осторожно перелейте тесто в форму и немного разровняйте.
Выпекайте в духовке с температурой 180 градусов в течение 50-60 минут в зависимости от толщины слоя.
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