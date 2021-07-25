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Клопотенко раскрыл секрет идеальных огурцов с кетчупом чили: вкус "взорвет" ваши рецепторы!

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Воскресенье 25 июля 2021 13:09
Клопотенко раскрыл секрет идеальных огурцов с кетчупом чили: вкус "взорвет" ваши рецепторы! Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко раскрыл секрет консервирования огурцов с кетчупом чили - полюбившейся многим украинцам зимней заготовки. Победитель МастерШеф дал несколько советов, которые помогут сделать закуску идеальной.

Своим рецептом украинский кулинар поделился на личном сайте.

Секреты приготовления огурцов "чили" от кулинара:

  • Если вы хотите менее острый вкус, возьмите обычный кетчуп.
  • Закрывайте огурцы в литровых банках - быстрее съедите, и они не испортятся в холодильнике.
  • Выбирайте небольшие огурцы - тогда они точно будут хрустящими.

Клопотенко раскрыл секрет идеальных огурцов с кетчупом чили: вкус &quot;взорвет&quot; ваши рецепторы!

Ингредиенты для закуски (на 1 кг огурцов)

  • Огурцы - 1 кг
  • Кетчуп чили - 100 г
  • Сахар - 2 ст. л.
  • Уксус - 2 ст. л.
  • Черный перец - 6 горошин
  • Чеснок - 4 зуб.
  • Укроп - 2 соцветия
  • Листья вишни, смородины, листья хрена.
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Соль - 2 ст. л.

Пошаговое приготовление огурцов с кетчупом чили

Огурцы небольшого размера хорошо помойте и замочите в миске с водой на 4-5 часов, так они станут максимально хрустящими. Отрежьте кончики с обеих сторон. Очистите 4 зубчика чеснока и промойте все листья.

В две стерилизованные банки по 1 л выложите на дно соцветия укропа, листья вишни, смородины и хрена, добавьте по 2 зубчика чеснока в каждую. Добавьте чеснок. Сверху на листья и чеснок выложите подготовленные огурцы.

Клопотенко раскрыл секрет идеальных огурцов с кетчупом чили: вкус &quot;взорвет&quot; ваши рецепторы!Клопотенко раскрыл секрет идеальных огурцов с кетчупом чили: вкус &quot;взорвет&quot; ваши рецепторы!Клопотенко раскрыл секрет идеальных огурцов с кетчупом чили: вкус &quot;взорвет&quot; ваши рецепторы!

В кастрюле вскипятите воду и залейте огурцы в банках кипятком на несколько минут, затем воду слейте. Вскипятите еще воды и снова залейте в банки с огурцами. На этот раз оставьте еще на пять минут и снова слейте.

Добавьте в банки лавровый лист и по 3 горошины черного перца. Еще раз залейте кипятком, прикройте крышками и подождите еще 15 минут. Через 15 минут вылейте воду из банок в сотейник или кастрюлю.

Клопотенко раскрыл секрет идеальных огурцов с кетчупом чили: вкус &quot;взорвет&quot; ваши рецепторы!Клопотенко раскрыл секрет идеальных огурцов с кетчупом чили: вкус &quot;взорвет&quot; ваши рецепторы!Клопотенко раскрыл секрет идеальных огурцов с кетчупом чили: вкус &quot;взорвет&quot; ваши рецепторы!

Добавьте по 2 ст. л. соли и сахара, 100 г кетчупа чили. Хорошо перемешайте и поставьте на плиту, чтобы вода закипела. Далее добавьте в маринад 2 ст. л. уксуса, это замечательный консервант. А также его кислота сделает огурцы еще более хрустящими.

Залейте маринад в банки, закройте быстро крышками. Наливайте маринад в банки доверху, так крышка будет более плотно прилегать. Сами крышки лучше прокипятить одну минуту. Закройте крышками.

Клопотенко раскрыл секрет идеальных огурцов с кетчупом чили: вкус &quot;взорвет&quot; ваши рецепторы!Клопотенко раскрыл секрет идеальных огурцов с кетчупом чили: вкус &quot;взорвет&quot; ваши рецепторы!Клопотенко раскрыл секрет идеальных огурцов с кетчупом чили: вкус &quot;взорвет&quot; ваши рецепторы!Клопотенко раскрыл секрет идеальных огурцов с кетчупом чили: вкус &quot;взорвет&quot; ваши рецепторы!

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Евгений Клопотенко
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