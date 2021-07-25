Клопотенко розкрив секрет ідеальних огірків з кетчупом чилі: смак "підірве" ваші рецептори!
Ресторатор Євген Клопотенко розкрив секрет консервування огірків з кетчупом чилі - улюбленої багатьма українцям зимової заготовки. Переможець МастерШеф дав кілька порад, які допоможуть зробити закуску ідеальною.
Своїм рецептом український кулінар поділився на особистому сайті.
Секрети приготування огірків "чилі" від кулінара:
- Якщо ви хочете менш гострий смак, візьміть звичайний кетчуп.
- Закривайте огірки в літрових банках - швидше з'їсте, і вони не зіпсуються в холодильнику.
- Вибирайте невеликі огірки - тоді вони точно будуть хрусткими.
Інгредієнти для закуски (на 1 кг огірків)
- Огірки - 1 кг
- Кетчуп чилі - 100 г
- Цукор - 2 ст. л.
- Оцет - 2 ст. л.
- Чорний перець - 6 горошин
- Часник - 4 зуб.
- Кріп - 2 суцвіття
- Листя вишні, смородини, листя хрону.
- Лавровий лист - 2 шт.
- Сіль - 2 ст. л.
Покрокове приготування огірків з кетчупом чилі
Огірки невеликого розміру добре помийте і замочіть в мисці з водою на 4-5 годин, так вони стануть максимально хрусткими. Відріжте кінчики з обох сторін. Очистіть 4 зубчики часнику і промийте все листя.
У дві стерилізовані банки по 1 л викладіть на дно суцвіття кропу, листя вишні, смородини і хрону, додайте по 2 зубчики часнику в кожну. Додайте часник. Зверху на листя і часник викладіть підготовлені огірки.
У каструлі закип'ятіть воду і залийте огірки в банках окропом на кілька хвилин, потім воду злийте. Закип'ятіть ще води і знову залийте в банки з огірками. На цей раз залиште ще на п'ять хвилин і знову злийте.
Додайте в банки лавровий лист і по 3 горошини чорного перцю. Ще раз залийте окропом, прикрийте кришками і почекайте ще 15 хвилин. Через 15 хвилин вилийте воду з банок в сотейник або каструлю.
Додайте по 2 ст. л. солі і цукру, 100 г кетчупу чилі. Добре перемішайте і поставте на плиту, щоб вода закипіла. Далі додайте в маринад 2 ст. л. оцту, це чудовий консервант. А також його кислота зробить огірки ще більш хрусткими.
Залийте маринад в банки, закрийте швидко кришками. Наливайте маринад в банки доверху, так кришка буде більш щільно прилягати. Самі кришки краще прокип'ятити одну хвилину. Закрийте кришками.
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