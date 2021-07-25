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Клопотенко розкрив секрет ідеальних огірків з кетчупом чилі: смак "підірве" ваші рецептори!

Новость на русском →
Неділя 25 липня 2021 13:09
Клопотенко розкрив секрет ідеальних огірків з кетчупом чилі: смак "підірве" ваші рецептори! Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко розкрив секрет консервування огірків з кетчупом чилі - улюбленої багатьма українцям зимової заготовки. Переможець МастерШеф дав кілька порад, які допоможуть зробити закуску ідеальною.

Своїм рецептом український кулінар поділився на особистому сайті.

Секрети приготування огірків "чилі" від кулінара:

  • Якщо ви хочете менш гострий смак, візьміть звичайний кетчуп.
  • Закривайте огірки в літрових банках - швидше з'їсте, і вони не зіпсуються в холодильнику.
  • Вибирайте невеликі огірки - тоді вони точно будуть хрусткими.

Клопотенко розкрив секрет ідеальних огірків з кетчупом чилі: смак &quot;підірве&quot; ваші рецептори!

Інгредієнти для закуски (на 1 кг огірків)

  • Огірки - 1 кг
  • Кетчуп чилі - 100 г
  • Цукор - 2 ст. л.
  • Оцет - 2 ст. л.
  • Чорний перець - 6 горошин
  • Часник - 4 зуб.
  • Кріп - 2 суцвіття
  • Листя вишні, смородини, листя хрону.
  • Лавровий лист - 2 шт.
  • Сіль - 2 ст. л.

Покрокове приготування огірків з кетчупом чилі

Огірки невеликого розміру добре помийте і замочіть в мисці з водою на 4-5 годин, так вони стануть максимально хрусткими. Відріжте кінчики з обох сторін. Очистіть 4 зубчики часнику і промийте все листя.

У дві стерилізовані банки по 1 л викладіть на дно суцвіття кропу, листя вишні, смородини і хрону, додайте по 2 зубчики часнику в кожну. Додайте часник. Зверху на листя і часник викладіть підготовлені огірки.

Клопотенко розкрив секрет ідеальних огірків з кетчупом чилі: смак &quot;підірве&quot; ваші рецептори!Клопотенко розкрив секрет ідеальних огірків з кетчупом чилі: смак &quot;підірве&quot; ваші рецептори!Клопотенко розкрив секрет ідеальних огірків з кетчупом чилі: смак &quot;підірве&quot; ваші рецептори!

У каструлі закип'ятіть воду і залийте огірки в банках окропом на кілька хвилин, потім воду злийте. Закип'ятіть ще води і знову залийте в банки з огірками. На цей раз залиште ще на п'ять хвилин і знову злийте.

Додайте в банки лавровий лист і по 3 горошини чорного перцю. Ще раз залийте окропом, прикрийте кришками і почекайте ще 15 хвилин. Через 15 хвилин вилийте воду з банок в сотейник або каструлю.

Клопотенко розкрив секрет ідеальних огірків з кетчупом чилі: смак &quot;підірве&quot; ваші рецептори!Клопотенко розкрив секрет ідеальних огірків з кетчупом чилі: смак &quot;підірве&quot; ваші рецептори!Клопотенко розкрив секрет ідеальних огірків з кетчупом чилі: смак &quot;підірве&quot; ваші рецептори!

Додайте по 2 ст. л. солі і цукру, 100 г кетчупу чилі. Добре перемішайте і поставте на плиту, щоб вода закипіла. Далі додайте в маринад 2 ст. л. оцту, це чудовий консервант. А також його кислота зробить огірки ще більш хрусткими.

Залийте маринад в банки, закрийте швидко кришками. Наливайте маринад в банки доверху, так кришка буде більш щільно прилягати. Самі кришки краще прокип'ятити одну хвилину. Закрийте кришками.

Клопотенко розкрив секрет ідеальних огірків з кетчупом чилі: смак &quot;підірве&quot; ваші рецептори!Клопотенко розкрив секрет ідеальних огірків з кетчупом чилі: смак &quot;підірве&quot; ваші рецептори!Клопотенко розкрив секрет ідеальних огірків з кетчупом чилі: смак &quot;підірве&quot; ваші рецептори!Клопотенко розкрив секрет ідеальних огірків з кетчупом чилі: смак &quot;підірве&quot; ваші рецептори!

Раніше Євген Клопотенко поділився секретом варіння "правильної" гречаної каші.

Також кулінар розповів, як приготувати найніжнішу сирну запіканку з бананом, яка може звести смакові рецептори з розуму.

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Евгений Клопотенко
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