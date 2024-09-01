ua en ru
Нд, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Клопотенко приголомшив сумою, яку витрачає на їжу та життя щомісяця

Неділя 01 вересня 2024 11:28
UA EN RU
Клопотенко приголомшив сумою, яку витрачає на їжу та життя щомісяця Євген Клопотенко (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Кулінар Євген Клопотенко не приховує, що не завжди мав гроші на життя та розваги, а тому нині він багато чого собі дозволяє. І виявилося, що на місяць він витрачає, лише на їжу, від 50 тисяч гривень.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Клопотенко зізнався на шоу NABARI, яке вже вийшло на YouTube.

Скільки витрачає кулінар

За словами Клопотенка, він не може чітко усе підрахувати. Втім, він приблизно розуміє, скільки витрачає на певні речі.

"В мене є квартира, в мене є асистент і в мене є машина, водій - три групи, які коштують 80 тисяч гривень. Є ще донати, там в середньому десть 100-150 тисяч на місяць. Ну і допомога батькам, я не знаю, десь тисяч 50-60", - розповів кулінар.

Окрім цього, Клопотенко любить купувати собі все, що хоче. Йому подобається відчуття, коли він може собі дозволити бажане.

Клопотенко приголомшив сумою, яку витрачає на їжу та життя щомісяця

Клопотенко зізнався, скільки витрачає на їжу (скріншот)

"На їжу я витрачаю дуже багато, я прям не рахую. Ну, десь тисяч 50-60 мінімум витрачаю. Сам готую для себе. Але я приходжу в магазин, для мене це кайф - купити все, що я можу собі дозволити", - зізнався Клопотенко.

На одяг, за словами Євгена, він витрачає небагато. Також він додав, що легко міг би жити "на рисі" та обмежуватися маленькими сумами.

"В мене немає своєї квартири. В мене є будинок, який я купив років п'ять тому, але я там не живу... В мене немає такого. що я купив квартиру, бо я хочу в хаті жить. Та квартира, яку я хочу, коштує десь чверть мільйона, а витрачати ці гроші зараз, я вважаю, взагалі не актуально", - зазначив Клопотенко.

"І в цілому, потім прилетить в ту квартиру, а ти :"Я все життя працював на квартиру, а в неї прилетіло". Тому краще знімати ", - додав він.

До слова, раніше ми розповідали, що комік Даня Повар довів Анатолія Анатоліча жорстким жартом.

Окрім цього, вже було названо 5 українських зірок, які погано вчилися у школі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євгеній Клопотенко Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Били по зерну та аграрному сектору. Стало відомо, як ППО відбила атаку РФ вночі
Били по зерну та аграрному сектору. Стало відомо, як ППО відбила атаку РФ вночі