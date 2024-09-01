Клопотенко приголомшив сумою, яку витрачає на їжу та життя щомісяця

Кулінар Євген Клопотенко не приховує, що не завжди мав гроші на життя та розваги, а тому нині він багато чого собі дозволяє. І виявилося, що на місяць він витрачає, лише на їжу, від 50 тисяч гривень.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Клопотенко зізнався на шоу NABARI, яке вже вийшло на YouTube.

Скільки витрачає кулінар

За словами Клопотенка, він не може чітко усе підрахувати. Втім, він приблизно розуміє, скільки витрачає на певні речі.

"В мене є квартира, в мене є асистент і в мене є машина, водій - три групи, які коштують 80 тисяч гривень. Є ще донати, там в середньому десть 100-150 тисяч на місяць. Ну і допомога батькам, я не знаю, десь тисяч 50-60", - розповів кулінар.

Окрім цього, Клопотенко любить купувати собі все, що хоче. Йому подобається відчуття, коли він може собі дозволити бажане.

Клопотенко зізнався, скільки витрачає на їжу (скріншот)

"На їжу я витрачаю дуже багато, я прям не рахую. Ну, десь тисяч 50-60 мінімум витрачаю. Сам готую для себе. Але я приходжу в магазин, для мене це кайф - купити все, що я можу собі дозволити", - зізнався Клопотенко.

На одяг, за словами Євгена, він витрачає небагато. Також він додав, що легко міг би жити "на рисі" та обмежуватися маленькими сумами.

"В мене немає своєї квартири. В мене є будинок, який я купив років п'ять тому, але я там не живу... В мене немає такого. що я купив квартиру, бо я хочу в хаті жить. Та квартира, яку я хочу, коштує десь чверть мільйона, а витрачати ці гроші зараз, я вважаю, взагалі не актуально", - зазначив Клопотенко.

"І в цілому, потім прилетить в ту квартиру, а ти :"Я все життя працював на квартиру, а в неї прилетіло". Тому краще знімати ", - додав він.