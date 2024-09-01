Клопотенко ошеломил суммой, которую тратит на еду и жизнь ежемесячно

Кулинар Евгений Клопотенко не скрывает, что у не всегда были деньги на жизнь и развлечения, а потому сейчас он многое себе позволяет. И оказалось, что в месяц, только на еду, он тратит от 50 тысяч гривен.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Клопотенко признался на шоу NABARI, которое уже вышло на YouTube.

Сколько тратит кулинар

По словам Клопотенко, он не может точно все подсчитать. Впрочем, он примерно понимает, сколько тратит на некоторые вещи.

"У меня есть квартира, у меня есть ассистент и у меня есть машина, водитель - три группы, которые стоят 80 тысяч гривен. Есть еще донаты, там в среднем где-то 100-150 тысяч в месяц. Ну и помощь родителям, я не знаю , где тысяч 50-60", - рассказал кулинар.

Кроме того, Клопотенко любит покупать себе все, что хочет. Ему нравится чувство, когда он может себе позволить желаемое.

Клопотенко признался, сколько тратит на еду (скриншот)

"На еду я трачу очень много, я прям не считаю. Ну, где-то тысяч 50-60 минимум трачу. Сам готовлю для себя. Но я прихожу в магазин, для меня это кайф - купить все, что я могу себе позволить", - признался Клопотенко.

На одежду, по словам Евгения, он тратит немного. Также он добавил, что легко мог бы жить "на рисе" и ограничиваться маленькими суммами.

"У меня нет своей квартиры. У меня есть дом, который я купил лет пять назад, но я там не живу... У меня нет такого. что я купил квартиру, потому что я хочу в хате жить. Та квартира, которую я хочу, стоит примерно четверть миллиона, а тратить эти деньги сейчас, я считаю, вообще не актуально", - отметил Клопотенко.

"И в целом, потом прилетит в ту квартиру, а ты: "Я всю жизнь работал на квартиру, а в нее прилетело". Поэтому лучше снимать", - добавил он.