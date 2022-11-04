Клопотенко представив рецепт бананового печива з шоколадом: хрумке та ароматне

Для приготування візьміть:

150 г вершкового масла

2 яйця

280 г борошна

100 г цукру

5 г ванільного цукру

1 великий банан

1 ч. л. розпушувача

80 г чорного шоколаду

Покроковий рецепт приготування

Духовку розігрійте до 180 градусів. Масло нагрійте до кімнатної температури, щоб воно стало м'яким і збийте зіз цукром до отримання однорідної маси. Додайте по одному яйцю при постійному перемішуванні.

Банан очистіть та розімніть вилкою до отримання пюре. Змішайте масляно-яєчну суміш разом з ванільним цукром і добре перемішайте.

Борошно змішайте з розпушувачем в окремій ємності і додайте до рідкої суміші потертим разом на крупній тертці шоколадом. Замісіть тісто.

Тісто викладіть ложкою на лист застелений промасленим пергаментом. Запікайте протягом 15 хв або доки печиво не стане золотистого кольору. Дістаньте з духовки та остудіть.

Бананове печиво від Клопотенка (фото: klopotenko.com)