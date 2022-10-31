Клопотенко представив рецепт вівсяних оладок із бананом: улюблений сніданок ваших дітей

Приготуйте вдома для своїх дітей смачний та корисний сніданок – вівсяні оладки з бананом. У страві відсутній цукор і вона виходить прекрасною.

Вам знадобляться

Вівсяні пластівці 200 грамів

200 грамів молока

1 яйце

2 столові ложки борошна

1 ложка розпушувача

дрібка солі

банан.

Покроковий рецепт приготування

200 грамів плющених вівсяних пластівців залийте 200 мл молока на 20 хвилин. Окремо потовчіть вилкою 1 банан (краще брати майже коричневий, дуже ароматний і солодкий).



Коли пластівці вберуть молоко - додайте 1 яйце, 2 ст. л. борошна, 1 ч.л. розпушувача, щіпку солі та банан. Добре все перемішайте і смажте на розігрітій сковороді по 2-3 хвилини з кожного боку.