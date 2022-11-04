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Клопотенко представил рецепт бананового печенья с шоколадом: хрустящее и ароматное

Фото: Клопотенко рассказал, как приготовить банановое печенье (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Банановое печенье обязательно понравится детям, благодаря своему вкусу и аромату. Вы можете не добавлять в него много сахара, за счет банана оно получится и так сладким.

Рецептом поделился на сайте известный кулинар Евгений Клопотенко.

Для приготовления возьмите:

  • 1 большой банан

Пошаговый рецепт приготовления

Духовку разогрейте до 180 градусов. Масло нагрейте до комнатной температуры, чтобы оно стало мягким и взбейте с сахаром до получения однородной массы. Добавьте по одному яйцу при постоянном перемешивании.

Банан очистите и разомните вилкой до получения пюре. Смешайте масляно-яичную смесь вместе с ванильным сахаром и хорошо перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем в отдельной емкости и добавьте к жидкой смеси вместе потертым на крупной терке шоколадом. Замесите тесто.

Тесто выложите ложкой на противень застеленный промасленным пергаментом. Запекайте в течение 15 мин или пока печенье не станет золотистого цвета. Достаньте из духовки и остудите.

Банановое печенье от Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Напомним, что Клопотенко представил рецепт овсяных оладий с бананом.

А до этого он назвал худшие продукты для детей и рассказал, что лучше не готовить.

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