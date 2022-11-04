Клопотенко представил рецепт бананового печенья с шоколадом: хрустящее и ароматное

Для приготовления возьмите:

150 г сливочного масла

2 яйца

280 г муки

100 г сахара

5 г ванильного сахара

1 большой банан

1 ч. л. разрыхлителя

80 г черного шоколада

Пошаговый рецепт приготовления

Духовку разогрейте до 180 градусов. Масло нагрейте до комнатной температуры, чтобы оно стало мягким и взбейте с сахаром до получения однородной массы. Добавьте по одному яйцу при постоянном перемешивании.

Банан очистите и разомните вилкой до получения пюре. Смешайте масляно-яичную смесь вместе с ванильным сахаром и хорошо перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем в отдельной емкости и добавьте к жидкой смеси вместе потертым на крупной терке шоколадом. Замесите тесто.

Тесто выложите ложкой на противень застеленный промасленным пергаментом. Запекайте в течение 15 мин или пока печенье не станет золотистого цвета. Достаньте из духовки и остудите.

Банановое печенье от Клопотенко (фото: klopotenko.com)

