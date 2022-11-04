Клопотенко представил рецепт бананового печенья с шоколадом: хрустящее и ароматное

Банановое печенье обязательно понравится детям, благодаря своему вкусу и аромату. Вы можете не добавлять в него много сахара, за счет банана оно получится и так сладким.
Рецептом поделился на сайте известный кулинар Евгений Клопотенко.
Духовку разогрейте до 180 градусов. Масло нагрейте до комнатной температуры, чтобы оно стало мягким и взбейте с сахаром до получения однородной массы. Добавьте по одному яйцу при постоянном перемешивании.
Банан очистите и разомните вилкой до получения пюре. Смешайте масляно-яичную смесь вместе с ванильным сахаром и хорошо перемешайте.
Муку смешайте с разрыхлителем в отдельной емкости и добавьте к жидкой смеси вместе потертым на крупной терке шоколадом. Замесите тесто.
Тесто выложите ложкой на противень застеленный промасленным пергаментом. Запекайте в течение 15 мин или пока печенье не станет золотистого цвета. Достаньте из духовки и остудите.
Напомним, что Клопотенко представил рецепт овсяных оладий с бананом.
А до этого он назвал худшие продукты для детей и рассказал, что лучше не готовить.